Глава Пентагона объяснил перегруппировку войск США в Европе продвижением к границам России 🔊 Воспроизвести Глава Пентагона Марк Эспер © AP Photo/Rahmat Gul



США проводят перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России и усиления сдерживания Москвы. Об этом министр обороны США Марк Эспер заявил в субботу в эфире телеканала Fox News, передает



"Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс", - напомнил глава Пентагона. По его словам, речь идет об "усилении сдерживания России и укреплении [Североатлантического] альянса". "В конечном счете мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России", - добавил Эспер. США проводят перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России и усиления сдерживания Москвы. Об этом министр обороны США Марк Эспер заявил в субботу в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС "Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс", - напомнил глава Пентагона. По его словам, речь идет об "усилении сдерживания России и укреплении [Североатлантического] альянса". "В конечном счете мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России", - добавил Эспер. По его словам, представители остальных ключевых союзников США по НАТО назвали данное решение Трампа "хорошим шагом". Эспер напомнил, что Соединенные Штаты оставят в Германии достаточно крупный контингент войск.



Он напомнил о требовании Вашингтона ко всем странам - участницам НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.



"Я говорил публично и в конфиденциальном порядке, что каждый должен платить минимум 2%. Такие страны, как Германия, должны платить больше. Речь идет о коллективной безопасности и коллективной ответственности за то, чтобы противостоять России и остальным", - продолжал Эспер. "Если мы действительно намерены противостоять россиянам, то придется выполнять взятые на себя обязательства", - подытожил министр обороны США.



В среду Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен добиваться дальнейшего наращивания сил на восточном фланге Североатлантического альянса. По его словам, решение о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих и передислокации части из них в Италию и Бельгию было принято в рамках более широких усилий по "повышению боеспособности альянса".



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что РФ всегда последовательно заявляла о нежелательности и опасности "последовательного дрейфа" военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ. Как он подчеркнул, это вынуждает Москву "принимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности" России.



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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что США осуществляют перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у российских границ.



«Приход Трампа, при всём том, что он обещал сосредоточиться на решении внутриполитических задач, привёл к тому, что военный бюджет США существенно увеличился, военные расходы выросли... Когда Эспер говорит о расширении влияния НАТО, то, конечно, мы читаем в скобках, что имеется в виду влияние, прежде всего, США», — пояснил Новиков.



Парламентарий подчеркнул, что сам факт подобных заявлений не является «новинкой политики США».



«Поскольку военные высказываются тогда, когда их боссы, политики, уже высказались, а политики Соединённых Штатов высказывались через те документы, которые они принимают касательно вопросов национальной обороны и безопасности США», — добавил он.



По словам депутата, во всех документах последнего времени чётко зафиксирован перечень «угроз», и в числе первых трёх указывается как раз Россия.



«Так что заявления военных идут в полном соответствии с заявлениями, действиями и стратегиями государственных деятелей США, тех, кто определяет внешнеполитический курс этой страны», — заключил Новиков.



Ранее Эспер заявил о том, что США приближают войска к границам России за счёт перегруппировки в Европе. ТАСС Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, нато, граница, Европа, базы — статья прочитана 82 раза Комментарии