Экзит-пол показывает победу Лукашенко в первом туре /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Согласно данным национального экзит-пола в Белоруссии, на выборах президента победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным опроса, он набрал 79,7% голосов, передает



Светлана Тихановская набрала 6,8% голосов, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.



Опрос проводился на более чем 300 участках Молодежной лабораторией социологических исследований при Республиканском союзе общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций» по заказу МГТРК «Мир». На вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос, ответили 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Согласно данным национального экзит-пола в Белоруссии, на выборах президента победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным опроса, он набрал 79,7% голосов, передает КОММЕРСАНТ со ссылкой на агентство БелТа.Светлана Тихановская набрала 6,8% голосов, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.Опрос проводился на более чем 300 участках Молодежной лабораторией социологических исследований при Республиканском союзе общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций» по заказу МГТРК «Мир». На вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос, ответили 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек.



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Материал ВВС



EPA Image caption У участков выстраивались длинные очереди



В Беларуси официально завершилось голосование на выборах президента страны, однако некоторые участки в Минске продолжают прием голосовательных бюллетеней из-за скопившихся очередей.



Как заявила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, такое происходит впервые, но пока все не проголосуют, участки не закроются. За несколько часов до этого она подчеркивала, что часы работы избирательных участков продлеваться не будут.



Явка избирателей превысила 80% - в том числе благодаря досрочному голосованию. Оппозиция готовится выйти на акцию протеста, а в Минск стягивают спецтехнику.



Максимально кратко рассказываем об основных событиях этого дня.



Вскоре после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты государственных экзит-поллов, по которым президент Александр Лукашенко набирает 79,7%, его главная соперница Светлана Тихановская - 6,8%. Достоверность этого опроса оценить пока сложно.



VALERY SHARIFULIN/TASS VIA GETTY Image caption Милиция выведена на улицы Минска



Проблемы с интернетом и задержания журналистов



Явка, как и на предыдущих президентских выборах, была высокой- к 18:00 по местному времени проголосовали 79% избирателей. ЦИК Беларуси подтвердил, что выборы состоялись. У многих участков выстраивались длинные очереди.



По утверждению ЦИК Беларуси, больше 41% - а это 2,8 млн человек - проголосовали досрочно. Для сравнения: на прошлых выборах в досрочном голосовании приняли участие 36,05% избирателей, а на выборах в 2010 году - 23,1%. Этот тип голосования, существующий в странах бывшего СССР с 1990-х годов, критикуется многими за непрозрачность.



Как сообщает портал Tut.by со ссылкой на независимых наблюдателей, на нескольких участках явка превысила максимальную - активисты сложили официальные данные по досрочному голосованию с числом избирателей, которых они сосчитали сами. Итоговая цифра получилась больше числа избирателей, приписанных к участку. В избирательной комиссии порталу не прокомментировали эти данные.



В течение всего дня местные жители сообщали о периодических проблемах с интернетом в столице - причем сразу у нескольких операторов связи. Пользователи жаловались, что не могут зайти на YouTube и загрузить мессенджеры. Жители Минска заранее готовились к такому сценарию - многие ставили себе VPN.



Проблемы были и у журналистов. Многие иностранные корреспонденты не получили аккредитаций для работы на выборах в Беларуси. Несмотря на это, некоторые все же приехали в страну. В результате еще до выборов из Беларуси депортировали съемочную группу канала "Настоящее время", а в воскресенье задержали журналистов телеканала "Дождь". При задержании их положили на землю. В квартире, которую снимали журналисты, провели обыск, после чего съемочную группу попросили покинуть страну.



Кроме того, опасаясь за свою безопасность, из Беларуси уехала Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало, который сам уехал из страны в конце июля. После этого Вероника Цепкало поддерживала Светлану Тихановскую и участвовала в работе ее штаба. Сама Тихановская и ее соратница Марина Колесникова заявили, что не планируют уезжать за границу.



Спецтехника на дорогах



Сторонники Тихановской изначально планировали после завершения голосования прийти в центр города и принять участие в акции протеста. Но во второй половине дня, по сообщениям сразу нескольких СМИ, в Минск начали стягивать спецтехнику. На опубликованных в интернете видео журналисты заметили передвижной водомет. Также в колоннах двигались автозаки и армейские грузовики.



По словам корреспондентов Би-би-си, главные здания и площади в центре Минска оцеплены солдатами внутренних войск и военными машинами. Некоторые солдаты со служебными собаками.



Впрочем, еще утром телеграм-каналы писали о большом количестве автозаков на улицах Минска, а СМИ со ссылкой на свои источники утверждали: милиция и спецслужбы переведены на усиленный режим работы.



TUT.BY Image caption В Минск стягивают спецтехнику



Лукашенко и Тихановская



Александр Лукашенко, рассчитывающий переизбраться на шестой срок, проголосовал утром - его встречал на участке ансамбль с баянами, на входе ему подарили цветы, а члены комиссии встали, приветствуя президента. В процессе он высказал свое мнение, кажется, по всем актуальным вопросам последнего времени, включая задержание бойцов "ЧВК Вагнера".



"Вы, наверное, всю эту конспирологию уже прочитали: говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть, но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту… Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто направлял сюда. Это вторично, главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска. Вот что для меня сегодня важно", - сказал Лукашенко журналистам.



Высказался Лукашенко и о самих журналистах, в частности, о новостном портале Tut.by, который ранее получил предупреждение за "недостоверную информацию" в материале о наблюдателях, которые не попали на избирательные участки во время досрочного голосования. Действующий президент пообещал, что такие СМИ "получат мгновенный ответ, если будут способствовать дестабилизации обстановки в стране".



Журналист этого издания во время голосования Лукашенко все же смог задать президенту вопрос о протестах оппозиции. Лукашенко ответил: "Что вы хотите, свергнуть власть? И ждете, что я перед вами встану на колени и стану целовать песок?"



Светлана Тихановская приехала на избирательный участок днем - там ее встречала толпа журналистов и сторонников, которые скандировали: "Света! Света!"



"Я очень хочу, чтобы выборы были честными. Да если весь народ за Александра Григорьевича, мы же с этим согласимся, если бы выборы были честными", - сказала Тихановская после голосования.



На этих президентских выборах практически не было международных наблюдателей, в том числе представителей ОБСЕ и ПАСЕ. В Беларуси при этом 43 тысячи национальных наблюдателей, большинство из которых - представители провластных общественных объединений. Аккредитации получили пять тысяч наблюдателей от инициативы независимых активистов "Честные люди". Однако ЦИК Беларуси снизил число наблюдателей на участках, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку. Ранее выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%. По данным на 18:00, явка составила 79%. Предварительные итоги голосования будут оглашены в понедельник, 10 августа.* * *В Беларуси официально завершилось голосование на выборах президента страны, однако некоторые участки в Минске продолжают прием голосовательных бюллетеней из-за скопившихся очередей.Как заявила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, такое происходит впервые, но пока все не проголосуют, участки не закроются. За несколько часов до этого она подчеркивала, что часы работы избирательных участков продлеваться не будут.Явка избирателей превысила 80% - в том числе благодаря досрочному голосованию. Оппозиция готовится выйти на акцию протеста, а в Минск стягивают спецтехнику.Максимально кратко рассказываем об основных событиях этого дня. Би-би-си также ведет онлайн, в котором новости о событиях после выборов публикуются в режиме реального времени.Вскоре после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты государственных экзит-поллов, по которым президент Александр Лукашенко набирает 79,7%, его главная соперница Светлана Тихановская - 6,8%. Достоверность этого опроса оценить пока сложно.Явка, как и на предыдущих президентских выборах, была высокой- к 18:00 по местному времени проголосовали 79% избирателей. ЦИК Беларуси подтвердил, что выборы состоялись. У многих участков выстраивались длинные очереди.По утверждению ЦИК Беларуси, больше 41% - а это 2,8 млн человек - проголосовали досрочно. Для сравнения: на прошлых выборах в досрочном голосовании приняли участие 36,05% избирателей, а на выборах в 2010 году - 23,1%. Этот тип голосования, существующий в странах бывшего СССР с 1990-х годов, критикуется многими за непрозрачность.Как сообщает портал Tut.by со ссылкой на независимых наблюдателей, на нескольких участках явка превысила максимальную - активисты сложили официальные данные по досрочному голосованию с числом избирателей, которых они сосчитали сами. Итоговая цифра получилась больше числа избирателей, приписанных к участку. В избирательной комиссии порталу не прокомментировали эти данные.В течение всего дня местные жители сообщали о периодических проблемах с интернетом в столице - причем сразу у нескольких операторов связи. Пользователи жаловались, что не могут зайти на YouTube и загрузить мессенджеры. Жители Минска заранее готовились к такому сценарию - многие ставили себе VPN.Проблемы были и у журналистов. Многие иностранные корреспонденты не получили аккредитаций для работы на выборах в Беларуси. Несмотря на это, некоторые все же приехали в страну. В результате еще до выборов из Беларуси депортировали съемочную группу канала "Настоящее время", а в воскресенье задержали журналистов телеканала "Дождь". При задержании их положили на землю. В квартире, которую снимали журналисты, провели обыск, после чего съемочную группу попросили покинуть страну.Кроме того, опасаясь за свою безопасность, из Беларуси уехала Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало, который сам уехал из страны в конце июля. После этого Вероника Цепкало поддерживала Светлану Тихановскую и участвовала в работе ее штаба. Сама Тихановская и ее соратница Марина Колесникова заявили, что не планируют уезжать за границу.Сторонники Тихановской изначально планировали после завершения голосования прийти в центр города и принять участие в акции протеста. Но во второй половине дня, по сообщениям сразу нескольких СМИ, в Минск начали стягивать спецтехнику. На опубликованных в интернете видео журналисты заметили передвижной водомет. Также в колоннах двигались автозаки и армейские грузовики.По словам корреспондентов Би-би-си, главные здания и площади в центре Минска оцеплены солдатами внутренних войск и военными машинами. Некоторые солдаты со служебными собаками.Впрочем, еще утром телеграм-каналы писали о большом количестве автозаков на улицах Минска, а СМИ со ссылкой на свои источники утверждали: милиция и спецслужбы переведены на усиленный режим работы.Александр Лукашенко, рассчитывающий переизбраться на шестой срок, проголосовал утром - его встречал на участке ансамбль с баянами, на входе ему подарили цветы, а члены комиссии встали, приветствуя президента. В процессе он высказал свое мнение, кажется, по всем актуальным вопросам последнего времени, включая задержание бойцов "ЧВК Вагнера"."Вы, наверное, всю эту конспирологию уже прочитали: говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть, но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту… Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто направлял сюда. Это вторично, главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска. Вот что для меня сегодня важно", - сказал Лукашенко журналистам.Высказался Лукашенко и о самих журналистах, в частности, о новостном портале Tut.by, который ранее получил предупреждение за "недостоверную информацию" в материале о наблюдателях, которые не попали на избирательные участки во время досрочного голосования. Действующий президент пообещал, что такие СМИ "получат мгновенный ответ, если будут способствовать дестабилизации обстановки в стране".Журналист этого издания во время голосования Лукашенко все же смог задать президенту вопрос о протестах оппозиции. Лукашенко ответил: "Что вы хотите, свергнуть власть? И ждете, что я перед вами встану на колени и стану целовать песок?"Светлана Тихановская приехала на избирательный участок днем - там ее встречала толпа журналистов и сторонников, которые скандировали: "Света! Света!""Я очень хочу, чтобы выборы были честными. Да если весь народ за Александра Григорьевича, мы же с этим согласимся, если бы выборы были честными", - сказала Тихановская после голосования.На этих президентских выборах практически не было международных наблюдателей, в том числе представителей ОБСЕ и ПАСЕ. В Беларуси при этом 43 тысячи национальных наблюдателей, большинство из которых - представители провластных общественных объединений. Аккредитации получили пять тысяч наблюдателей от инициативы независимых активистов "Честные люди". Однако ЦИК Беларуси снизил число наблюдателей на участках, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку. kommersant.ru Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, результаты протесты География: Белоруссия — статья прочитана 156 раз Комментарии