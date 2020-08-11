Чудесное путешествие выходного дня 🔊 Воспроизвести







1 августа любознательные висагинцы совершили увлекательную экскурсионную поездку в города Биржай и Рокишкис и их живописные окрестности.



Началась наша экскурсия с заезда на плантации лаванды. В этом замечательном местечке прекрасно все – бескрайняя плантация цветущей лаванды с её неповторимым ароматом, и ландшафт местности, и вкуснейший мед! Путешественники оставили себе на память множество фотографий, косметику из лаванды и мед.



Далее наш путь лежал в самый северный на границе с Латвией, богатый своей историей, городок Биржай, во дворец-замок(бывшую резиденцию Радзивиллов), в котором в настоящее время размещается городской краеведческий музей с богатейшей коллекцией экспонатов. Началась наша экскурсия с заезда на плантации лаванды. В этом замечательном местечке прекрасно все – бескрайняя плантация цветущей лаванды с её неповторимым ароматом, и ландшафт местности, и вкуснейший мед! Путешественники оставили себе на память множество фотографий, косметику из лаванды и мед.Далее наш путь лежал в самый северный на границе с Латвией, богатый своей историей, городок Биржай, во дворец-замок(бывшую резиденцию Радзивиллов), в котором в настоящее время размещается городской краеведческий музей с богатейшей коллекцией экспонатов.



Во время Польско-шведской войны в 1625 году замок захватила шведская армия во главе со шведским королем Густавом II Адольфом. Дворец, церковь, здание ворот и арсенал были разрушены.



В 1627 году Христофор Радзивилл вернул почти полностью разрушенный замок. По его инициативе в 1637 году началось строительство второго Биржайского замка по голландской модели бастионных замков.











В 1701 году во время Северной войны в Биржайском замке Императором России Петром I и королём Речи Посполитой и курфюрстом Саксонии Августом II был подписан Биржайский договор, направленный против Швеции.



В августе 1704 года замок был осажден шведским отрядом из 15 000 тысяч солдат во главе с генералом А. Л. Левенгауптом. 14 августа того же года гарнизон крепости сдался, дворец и другие крепостные сооружения были взорваны.



После этого замок не восстанавливался. Сохранились только руины дворца с южной стеной, фрагменты здания ворот, фундаменты арсенала и других построек.



В 1811 году замок перешел во владение графов Тышкевичей. В 1818 году, во время посещения Биржая, находящегося на территории Российской Империи, император Александр I повелел сохранить руины крепости.



В конце XIX века территория замка была засажена фруктовыми деревьями и превращена в сад. В 1920-х гг. набережные и двор стали местом для прогулок и отдыха: были намечены гравийные дорожки и посажены деревья.







В 1931 году перед развалинами был установлен памятник Янушу Радзивиллу (скульптор Юозас Зикарас). Во дворе крепости располагался теннисный корт и кинотеатр. В советское время здесь некоторое время был городской парк,а в 1978-1986 годах замок воссоздали в предполагаемых формах XVII века. С 1988 года в замке расположилась Биржайская публичная библиотека, а с 1989 года — Биржайский краеведческий музей «Села». В замке находится и зал заседаний Совета Биржайского района.



Город порадовал нас своей чистотой, уютом, и ярким праздником, ведь в этот день там праздновался День Города. Ярмарка, музыка, запах только что испеченного хлеба, горячий чай, веселые и приветливые люди.



Знакомство с окрестностями Биржая началось с посещения самой высокой в Литве смотровой башни, внизу в форме амфитеатра расположены скамейки, и иногда здесь устраиваются концерты Киркиляй (Kirkilu apžvalgos bokštas). Общая высота башни 32 м, самая высокая обзорная площадка находится на высоте 30 м. Построена из металла и обшита деревом. Кто боится высоты — дышите глубже и не смотрите вниз.











Уникален рельеф Киркиляйского заповедника. Эта местность знаменита системой озёр из карстовых воронок. Когда происходит оседание пород, в земле образуются провалы или воронки. Они наполняются водой и превращаются в озёра. В солнечную погоду можно наблюдать, как ярко голубая водяная поверхность озер отражает облака!



Не далеко от башни есть еще одно уникальное местечко – поле календулы! Мы называем еще эти маленькие оранжевые солнышки–ноготки. Навстречу нашему автобуса вышла радушная хозяйка с солнечной улыбкой на лице: «Приезжайте! Мы рады гостям!!!»



С детской радостью окунулись мы в ароматное поле, сделали яркие фотографии, купили целебные мази и увезли с собой на память оранжевое лето!



В черте усадьбы есть еще примечательность - грибы размером с баскетбольный мяч и больше!Почему они вырастают такого размера, никто не знает. А может, на этой усадьбе волшебная аура?..



Вот такая загадка природы!!!











Завершили мы поездку посещением еще одного замечательного краеведческого музея в городе Рокишкис, расположенного во дворце бывшей усадьбы семейств Тизенгауз и Пшездецких.



В экспозиции Краеведческого музея находятся около 90 000 экспонатов. Во дворце прекрасно сохранен интерьер комнат с подлинными вещами владельцев замка. Великолепная нижняя гостинная в настоящее время сверкает величием. В этом роскошном зале проводятся презентации и концерты.



В музее можно увидеть археологические находки: изделия из камня, бронзы, железа, часть из которых найдена при раскопках Юоденского городища (I—XII вв.) и Норкунайского могильника (VI—VII вв.).



В музее хранится обширный материал по истории и культуре Рокишкского края: множество книг, документов и печатных изданий, монет и банкнот разных периодов, экспонаты изобразительного и прикладного искусства, коллекция одежды, архивные материалы и фотографии имения, фонд народного искусства, в котором исключительное место занимают резные изделия знаменитейшего Боготворца Литвы Лёнгинаса Шяпки и единственный в республике фонд Вифлеема (сцены изображения рождения Иисуса Христа).



Сердечная благодарность прекрасным экскурсоводам Лайме и Дайве за знакомство и великолепный рассказ о богатейшей коллекции музея.











Путешествия по городам нашего края каждый раз дарят нам незабываемые впечатления и ощущения. А ведь мы и не все еще успели посмотреть! Можно было бы поехать на экскурсию и дегустацию биржайского пива и кваса, на Рокишское производство сыра и молочной продукции.



С нетерпением будем ждать следующих интересных поездок и встреч!



Большое спасибо водителям автобусов фирмы «Метеорит-турас» Эвалдасу и Левону за профессионализм, приветливость и огромное желание познакомить нас с новыми и интересными для нас уголками Литвы, знакомые им по поездкам с путешественниками из других регионов.



Огромная благодарность организатору путешествия, неутомимой, энергичной, дорогой и уважаемой Галине Тигриевне Удовенко.



Фотографии Владимира Душкина



Из истории Биржайского замка. В 1575 году по инициативе князя Криштофа из дубинской ветви Радзивиллов началось строительство северного замка Дубинской ординации.Во время Польско-шведской войны в 1625 году замок захватила шведская армия во главе со шведским королем Густавом II Адольфом. Дворец, церковь, здание ворот и арсенал были разрушены.В 1627 году Христофор Радзивилл вернул почти полностью разрушенный замок. По его инициативе в 1637 году началось строительство второго Биржайского замка по голландской модели бастионных замков.В 1701 году во время Северной войны в Биржайском замке Императором России Петром I и королём Речи Посполитой и курфюрстом Саксонии Августом II был подписан Биржайский договор, направленный против Швеции.В августе 1704 года замок был осажден шведским отрядом из 15 000 тысяч солдат во главе с генералом А. Л. Левенгауптом. 14 августа того же года гарнизон крепости сдался, дворец и другие крепостные сооружения были взорваны.После этого замок не восстанавливался. Сохранились только руины дворца с южной стеной, фрагменты здания ворот, фундаменты арсенала и других построек.В 1811 году замок перешел во владение графов Тышкевичей. В 1818 году, во время посещения Биржая, находящегося на территории Российской Империи, император Александр I повелел сохранить руины крепости.В конце XIX века территория замка была засажена фруктовыми деревьями и превращена в сад. В 1920-х гг. набережные и двор стали местом для прогулок и отдыха: были намечены гравийные дорожки и посажены деревья.В 1931 году перед развалинами был установлен памятник Янушу Радзивиллу (скульптор Юозас Зикарас). Во дворе крепости располагался теннисный корт и кинотеатр. В советское время здесь некоторое время был городской парк,а в 1978-1986 годах замок воссоздали в предполагаемых формах XVII века. С 1988 года в замке расположилась Биржайская публичная библиотека, а с 1989 года — Биржайский краеведческий музей «Села». В замке находится и зал заседаний Совета Биржайского района.Город порадовал нас своей чистотой, уютом, и ярким праздником, ведь в этот день там праздновался День Города. Ярмарка, музыка, запах только что испеченного хлеба, горячий чай, веселые и приветливые люди.Знакомство с окрестностями Биржая началось с посещения самой высокой в Литве смотровой башни, внизу в форме амфитеатра расположены скамейки, и иногда здесь устраиваются концерты Киркиляй (Kirkilu apžvalgos bokštas). Общая высота башни 32 м, самая высокая обзорная площадка находится на высоте 30 м. Построена из металла и обшита деревом. Кто боится высоты — дышите глубже и не смотрите вниз.Уникален рельеф Киркиляйского заповедника. Эта местность знаменита системой озёр из карстовых воронок. Когда происходит оседание пород, в земле образуются провалы или воронки. Они наполняются водой и превращаются в озёра. В солнечную погоду можно наблюдать, как ярко голубая водяная поверхность озер отражает облака!Не далеко от башни есть еще одно уникальное местечко – поле календулы! Мы называем еще эти маленькие оранжевые солнышки–ноготки. Навстречу нашему автобуса вышла радушная хозяйка с солнечной улыбкой на лице: «Приезжайте! Мы рады гостям!!!»С детской радостью окунулись мы в ароматное поле, сделали яркие фотографии, купили целебные мази и увезли с собой на память оранжевое лето!В черте усадьбы есть еще примечательность - грибы размером с баскетбольный мяч и больше!Почему они вырастают такого размера, никто не знает. А может, на этой усадьбе волшебная аура?..Вот такая загадка природы!!!Завершили мы поездку посещением еще одного замечательного краеведческого музея в городе Рокишкис, расположенного во дворце бывшей усадьбы семейств Тизенгауз и Пшездецких.В экспозиции Краеведческого музея находятся около 90 000 экспонатов. Во дворце прекрасно сохранен интерьер комнат с подлинными вещами владельцев замка. Великолепная нижняя гостинная в настоящее время сверкает величием. В этом роскошном зале проводятся презентации и концерты.В музее можно увидеть археологические находки: изделия из камня, бронзы, железа, часть из которых найдена при раскопках Юоденского городища (I—XII вв.) и Норкунайского могильника (VI—VII вв.).В музее хранится обширный материал по истории и культуре Рокишкского края: множество книг, документов и печатных изданий, монет и банкнот разных периодов, экспонаты изобразительного и прикладного искусства, коллекция одежды, архивные материалы и фотографии имения, фонд народного искусства, в котором исключительное место занимают резные изделия знаменитейшего Боготворца Литвы Лёнгинаса Шяпки и единственный в республике фонд Вифлеема (сцены изображения рождения Иисуса Христа).Сердечная благодарность прекрасным экскурсоводам Лайме и Дайве за знакомство и великолепный рассказ о богатейшей коллекции музея.Путешествия по городам нашего края каждый раз дарят нам незабываемые впечатления и ощущения. А ведь мы и не все еще успели посмотреть! Можно было бы поехать на экскурсию и дегустацию биржайского пива и кваса, на Рокишское производство сыра и молочной продукции.С нетерпением будем ждать следующих интересных поездок и встреч!Большое спасибо водителям автобусов фирмы «Метеорит-турас» Эвалдасу и Левону за профессионализм, приветливость и огромное желание познакомить нас с новыми и интересными для нас уголками Литвы, знакомые им по поездкам с путешественниками из других регионов.Огромная благодарность организатору путешествия, неутомимой, энергичной, дорогой и уважаемой Галине Тигриевне Удовенко. Зинаида Гололобова , специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: рокишкис, Биржай География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии