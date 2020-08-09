В Белоруссии признали выборы президента состоявшимися 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Виктор Толочко



По данным ЦИК, к полудню явка избирателей составила более 50 процентов, что и дает возможность объявить, что выборы состоялись, сообщает



По ее словам, более 54 процентов избирателей приняли участие в голосовании.



По данным на сайте ЦИК, к 12:00 по литовскому времени явка составила 54,57 процента. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.



Выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины из числа включенных в списки избирателей. Для избрания нужно получить более половины голосов.



В нынешних выборах участвуют пять кандидатов. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.



Избирательные участки закроются в 20:00, после этого начнется подсчет голосов и будут обнародованы экзитполы. По данным ЦИК, к полудню явка избирателей составила более 50 процентов, что и дает возможность объявить, что выборы состоялись, сообщает Sputnik Литва . Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Лидия Ермошина.По ее словам, более 54 процентов избирателей приняли участие в голосовании.По данным на сайте ЦИК, к 12:00 по литовскому времени явка составила 54,57 процента. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.Выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины из числа включенных в списки избирателей. Для избрания нужно получить более половины голосов.В нынешних выборах участвуют пять кандидатов. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.Избирательные участки закроются в 20:00, после этого начнется подсчет голосов и будут обнародованы экзитполы. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: выборы, президент, кандидаты География: Белоруссия — статья прочитана 106 раз Комментарии