Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 🔊 Воспроизвести Фото Ирины Беляевой, "Обзор"







Овен



Не бойтесь активных действий для достижения поставленных перед собой целей: приложенные усилия принесут результат. На работе вероятны изменения к лучшему. Не будьте консерватором, проявите открытость к новому, коммуникабельность, и вы добейтесь успеха. Вам необходимо все время быть в курсе событий, чтобы не пропустить важную информацию. В выходные постарайтесь отодвинуть все свои заботы и повеселитесь от души в кругу друзей или родных.



Телец



Вы сумеете преодолеть препятствия, если будете проявлять эмоциональное спокойствие и настойчивость. Вам необходимо приложить максимум сил и терпения, чтобы не оправдать ожидания недоброжелателей. Выходные постарайтесь провести с чувством внутренней свободы. Не стоит давать обещания помочь и решить чужие проблемы. Постарайтесь не делать поспешных выводов относительно любимого человека. Не бойтесь активных действий для достижения поставленных перед собой целей: приложенные усилия принесут результат. На работе вероятны изменения к лучшему. Не будьте консерватором, проявите открытость к новому, коммуникабельность, и вы добейтесь успеха. Вам необходимо все время быть в курсе событий, чтобы не пропустить важную информацию. В выходные постарайтесь отодвинуть все свои заботы и повеселитесь от души в кругу друзей или родных.Вы сумеете преодолеть препятствия, если будете проявлять эмоциональное спокойствие и настойчивость. Вам необходимо приложить максимум сил и терпения, чтобы не оправдать ожидания недоброжелателей. Выходные постарайтесь провести с чувством внутренней свободы. Не стоит давать обещания помочь и решить чужие проблемы. Постарайтесь не делать поспешных выводов относительно любимого человека. Близнецы



События, которые происходят вокруг вас, свидетельствует об изменениях в вашей жизни. И это перемены к лучшему. Не исключено, что вы получите выгодное деловое предложение или вам признаются в любви и купят обручальное кольцо. Сосредоточьтесь на самом главном, сейчас не время распылять драгоценные силы по мелочам. В выходные друзья пригласят вас на вечеринку, веселая компания развеет ваши грустные мысли.



Рак



На этой неделе на происходящее следует смотреть философски. Всё вокруг суета сует, вы же можете извлечь нечто полезное для себя, просто наблюдая за развитием событий. Активно участвовать в чужих делах и спорах точно не следует. Если во вторник еще допустим последний всплеск активности, то во второй половине недели это может обернуться конфликтными ситуациями с окружающими, потерей сил и денег. А вот спокойная, рутинная работа обещает неожиданно ознаменоваться карьерным взлетом.



Лев



Вы, похоже, опять удивите окружающих, постарайтесь только, чтобы удивление их было восхищенным, а не возмущенным. В среду ваши тайны могут открыться, так что готовьтесь давать объяснения. В четверг у вас появится шанс поднять свой авторитет и найти общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми. Если в пятницу вам удастся согласовать свои действия с коллегами по работе или с партнерами по бизнесу, вы сможете достичь небывалых высот.



Дева



Сведите к минимуму контакты с представителями власти, налоговых и финансовых органов, отложите всё это на осень. В течение недели вероятны перепады настроения, которые могут привести к творческому и психологическому кризису. Вам не без труда удастся претворить свои проекты в жизнь. Постарайтесь не идеализировать прошлое, встреча со старыми друзьями - это лишь дань воспоминаниям. Помните, что впереди вас ждут судьбоносные знакомства.



Весы



На этой неделе у вас появится шанс значительно продвинуться вперед, нужно лишь верно выбрать направление. В понедельник вы сможете плодотворно поработать над завершением какого-то важного дела и успешно реализовать намеченный план. Во вторник возьмите свой темперамент под особый контроль, иначе не избежать скандала. В работе будет весьма силен дух соперничества. Если вы еще не были в отпуске, отправляйтесь к морю.



Скорпион



Наступает успешная, активная, наполненная яркими событиями неделя. Вас ждет солидная прибыль и заманчивое деловое предложение. Ваши планы и замыслы удачно реализуются, авторитете вырастет. К вам будут обращаться за профессиональным советом и помощью. И консультации будут не бесплатны. В выходные вашу душу согреет забота любимого человека и встречи с друзьями, которые положительно отразятся на вашем настроении.



Стрелец



Вы ощутите прилив сил и почувствуете себя в прекрасной форме, однако все же не стоит разбазаривать энергию. Доверьте часть дел надежным партнерам, за собой же оставьте самое главное. Постарайтесь обещать только то, что сможете выполнить. В четверг будут успешны поездки за город и начало путешествий. В пятницу поступит интересная информация, которая вам очень пригодится в ближайшее время. Воскресенье проведите с семьей.



Козерог



На этой неделе вы можете обрести новых друзей, ваша работа станет интереснее и увлекательнее. Во вторник вам может достаться нелегкая задача, однако вы решите ее практически безупречно. Это потребует от вас много сил, но и принесет полезный опыт. В четверг благоприятно начинать ремонт квартиры или дачи. В выходные постарайтесь оградить себя от суеты и ненужных и утомительных контактов.



Водолей



На этой неделе стоит проявить такие качества своего характера, как здравомыслие и бдительность. Желательно последить за своими высказываниями, вы можете стать не в меру болтливы, а это никому еще не приносило пользы. Нестандартный подход к решению проблем даст положительный результат. В середине недели не стоит критиковать коллег и партнеров, это чревато ссорой. Главная задача выходных заключается в охране своей частной жизни от чужих глаз.



Рыбы



На этой неделе на работе понадобится все ваше самообладание, чтобы сохранять спокойствие, несмотря на меняющиеся обстоятельства. Начальство явно ждет от вас инициативности и действий, направленных на исправление нынешней, не самой удачной ситуации. В середине недели возможно осложнение отношений с близкими родственниками, зато с друзьями - полное взаимопонимание.



Источник: belta.by События, которые происходят вокруг вас, свидетельствует об изменениях в вашей жизни. И это перемены к лучшему. Не исключено, что вы получите выгодное деловое предложение или вам признаются в любви и купят обручальное кольцо. Сосредоточьтесь на самом главном, сейчас не время распылять драгоценные силы по мелочам. В выходные друзья пригласят вас на вечеринку, веселая компания развеет ваши грустные мысли.На этой неделе на происходящее следует смотреть философски. Всё вокруг суета сует, вы же можете извлечь нечто полезное для себя, просто наблюдая за развитием событий. Активно участвовать в чужих делах и спорах точно не следует. Если во вторник еще допустим последний всплеск активности, то во второй половине недели это может обернуться конфликтными ситуациями с окружающими, потерей сил и денег. А вот спокойная, рутинная работа обещает неожиданно ознаменоваться карьерным взлетом.Вы, похоже, опять удивите окружающих, постарайтесь только, чтобы удивление их было восхищенным, а не возмущенным. В среду ваши тайны могут открыться, так что готовьтесь давать объяснения. В четверг у вас появится шанс поднять свой авторитет и найти общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми. Если в пятницу вам удастся согласовать свои действия с коллегами по работе или с партнерами по бизнесу, вы сможете достичь небывалых высот.Сведите к минимуму контакты с представителями власти, налоговых и финансовых органов, отложите всё это на осень. В течение недели вероятны перепады настроения, которые могут привести к творческому и психологическому кризису. Вам не без труда удастся претворить свои проекты в жизнь. Постарайтесь не идеализировать прошлое, встреча со старыми друзьями - это лишь дань воспоминаниям. Помните, что впереди вас ждут судьбоносные знакомства.На этой неделе у вас появится шанс значительно продвинуться вперед, нужно лишь верно выбрать направление. В понедельник вы сможете плодотворно поработать над завершением какого-то важного дела и успешно реализовать намеченный план. Во вторник возьмите свой темперамент под особый контроль, иначе не избежать скандала. В работе будет весьма силен дух соперничества. Если вы еще не были в отпуске, отправляйтесь к морю.Наступает успешная, активная, наполненная яркими событиями неделя. Вас ждет солидная прибыль и заманчивое деловое предложение. Ваши планы и замыслы удачно реализуются, авторитете вырастет. К вам будут обращаться за профессиональным советом и помощью. И консультации будут не бесплатны. В выходные вашу душу согреет забота любимого человека и встречи с друзьями, которые положительно отразятся на вашем настроении.Вы ощутите прилив сил и почувствуете себя в прекрасной форме, однако все же не стоит разбазаривать энергию. Доверьте часть дел надежным партнерам, за собой же оставьте самое главное. Постарайтесь обещать только то, что сможете выполнить. В четверг будут успешны поездки за город и начало путешествий. В пятницу поступит интересная информация, которая вам очень пригодится в ближайшее время. Воскресенье проведите с семьей.На этой неделе вы можете обрести новых друзей, ваша работа станет интереснее и увлекательнее. Во вторник вам может достаться нелегкая задача, однако вы решите ее практически безупречно. Это потребует от вас много сил, но и принесет полезный опыт. В четверг благоприятно начинать ремонт квартиры или дачи. В выходные постарайтесь оградить себя от суеты и ненужных и утомительных контактов.На этой неделе стоит проявить такие качества своего характера, как здравомыслие и бдительность. Желательно последить за своими высказываниями, вы можете стать не в меру болтливы, а это никому еще не приносило пользы. Нестандартный подход к решению проблем даст положительный результат. В середине недели не стоит критиковать коллег и партнеров, это чревато ссорой. Главная задача выходных заключается в охране своей частной жизни от чужих глаз.На этой неделе на работе понадобится все ваше самообладание, чтобы сохранять спокойствие, несмотря на меняющиеся обстоятельства. Начальство явно ждет от вас инициативности и действий, направленных на исправление нынешней, не самой удачной ситуации. В середине недели возможно осложнение отношений с близкими родственниками, зато с друзьями - полное взаимопонимание. Категории: общество Ключевые слова: гороскоп, Гороскоп на неделю — статья прочитана 155 раз Комментарии