Дальше – без Роналду 🔊 Воспроизвести Фото: i.eurosport.com



И немалая «заслуга» в этом судей, обслуживавших за пределами поля систему VAR: именно они решили, чтобы были все основания на 12-й минуте назначить пенальти в ворота «Ювентуса», хотя весь остальной нейтральный футбольный мир этих оснований в упор не видел.



Роналду побил клубный рекорд результативности за сезон, забив 36-й мяч. Ранее рекорд принадлежал венгерскому нападающему Ференцу Хирзеру, который записал на свой счёт 35 голов в сезоне-1925/26. Один из двух лучших футболистов современности – Криштиану Роналду – сделал дубль в ответном матче одной восьмой финала, но этого оказалось недостаточно, чтобы его «Ювентус» пробился в четвертьфинал.И немалая «заслуга» в этом судей, обслуживавших за пределами поля систему VAR: именно они решили, чтобы были все основания на 12-й минуте назначить пенальти в ворота «Ювентуса», хотя весь остальной нейтральный футбольный мир этих оснований в упор не видел.Роналду побил клубный рекорд результативности за сезон, забив 36-й мяч. Ранее рекорд принадлежал венгерскому нападающему Ференцу Хирзеру, который записал на свой счёт 35 голов в сезоне-1925/26.



К слову, и великий Лео также пострадал от людей, обслуживавших систему VAR, увидевших у аргентинца игру рукой, когда он забивал свой второй мяч, хотя защитники «Наполи», находившиеся в трёх шагах от Месси, этого почему-то не увидели. Как не увидели этой руки после нескольких видеоповторов и телезрители.



Начиная с четвертьфинала, все игры будут проходить в Лиссабоне. Матчи плей-офф проходят без зрителей.



Лига чемпионов. 1/8 финала



Ответные матчи



«Ювентус» (Италия) – «Лион» (Франция) – 2:1 (голы: Кр. Роналду, 43 – с пен., 60 – М.Депай, 12 – с пен.). Первый матч – 0:1.



«Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания) – 2:1 (Р.Стерлинг, 9, Г.Жезус, 68 – К.Бензема, 28). Первый матч – 2:1.



«Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия) - 4:1 (Р.Левандовски, 10 – с пен., 83, И.Перишич, 24, К.Толиссо, 76 – Т.Абрахам, 44). Первый матч – 3:0.



«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия) - 3:1 (К.Лангле, 10, Л.Месси, 23, Л.Суарес, 45+1, с пенальти - Л.Инсинье, 45+5 – с пен.). Первый матч – 1:1.



Остальные матчи 1/8 финала были сыграны в марте, ещё до остановки турнира из-за коронавируса. Напомним их результаты:



ПСЖ (Франция) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 2:0. Первый матч – 1:2.



«Ливерпуль» (Англия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 2:3, в доп. время (в том матче, кстати, «Ливерпуль» в дополнительное время вёл со счётом 2:0). Первый матч – 0:1.



«Валенсия» (Испания) - «Аталанта» (Италия) – 3:4. Первый матч – 1:4.



«РБ Лейпциг» (Германия) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – 3:0. Первый матч – 1:0.



Четвертьфинал



12 августа



«Аталанта» (Италия) — «ПСЖ» (Франция), «Эштадиу ду Бенфика»



13 августа



«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания), «Жозе Алваладе»



14 августа



«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия), «Эштадиу ду Бенфика»



15 августа



«Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция), «Жозе Алваладе»



Полуфинал



18 августа



«РБ Лейпциг»/«Атлетико» — «Аталанта»/«ПСЖ», «Эштадиу ду Бенфика»



19 августа



«Манчестер Сити» / «Лион» — «Барселона» / «Бавария», «Жозе Алваладе»



Финальный матч пройдёт 23 августа на «Эштадиу ду Бенфика». В активе 35-летнего португальца 130 голов в Лиге чемпионов, что является рекордом турнира. Второе место по этому показателю занимает Лионель Месси (114).К слову, и великий Лео также пострадал от людей, обслуживавших систему VAR, увидевших у аргентинца игру рукой, когда он забивал свой второй мяч, хотя защитники «Наполи», находившиеся в трёх шагах от Месси, этого почему-то не увидели. Как не увидели этой руки после нескольких видеоповторов и телезрители.Начиная с четвертьфинала, все игры будут проходить в Лиссабоне. Матчи плей-офф проходят без зрителей.«Ювентус» (Италия) – «Лион» (Франция) – 2:1 (голы: Кр. Роналду, 43 – с пен., 60 – М.Депай, 12 – с пен.). Первый матч – 0:1.«Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания) – 2:1 (Р.Стерлинг, 9, Г.Жезус, 68 – К.Бензема, 28). Первый матч – 2:1.«Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия) - 4:1 (Р.Левандовски, 10 – с пен., 83, И.Перишич, 24, К.Толиссо, 76 – Т.Абрахам, 44). Первый матч – 3:0.«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия) - 3:1 (К.Лангле, 10, Л.Месси, 23, Л.Суарес, 45+1, с пенальти - Л.Инсинье, 45+5 – с пен.). Первый матч – 1:1.ПСЖ (Франция) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 2:0. Первый матч – 1:2.«Ливерпуль» (Англия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 2:3, в доп. время (в том матче, кстати, «Ливерпуль» в дополнительное время вёл со счётом 2:0). Первый матч – 0:1.«Валенсия» (Испания) - «Аталанта» (Италия) – 3:4. Первый матч – 1:4.«РБ Лейпциг» (Германия) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – 3:0. Первый матч – 1:0.«Аталанта» (Италия) — «ПСЖ» (Франция), «Эштадиу ду Бенфика»«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания), «Жозе Алваладе»«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия), «Эштадиу ду Бенфика»«Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция), «Жозе Алваладе»«РБ Лейпциг»/«Атлетико» — «Аталанта»/«ПСЖ», «Эштадиу ду Бенфика»«Манчестер Сити» / «Лион» — «Барселона» / «Бавария», «Жозе Алваладе» Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, Результаты — статья прочитана 136 раз Комментарии