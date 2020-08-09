Что ждать от прихода в Латвию немецкого Lidl — опыт Литвы 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Конкуренция в ритейле грозит подскочить из-за скорого открытия магазинов сети Lidl, пишет издание «БИЗНЕС Сегодня». Это не удивительно, учитывая, что Латвия — это страна с населением менее двух миллионов человек, треть из которых проживает в Риге.



В продуктовом ритейле доминируют два международных игрока, которые почти поровну делят, по разным оценкам, 50–60% рынка. Один из них — шведская группа ICA, которая в Латвии оперирует под брендом Rimi.



Другой крупный игрок — торговая сеть Maxima, которая принадлежит литовскому холдингу Vilniaus prekyba. Для Латвии этот игрок — зарубежный конкурент, но для Прибалтики он — местный, прибалтийский. Обе сети работают примерно с равным ежегодным оборотом — в районе 1 млрд евро. В продуктовом ритейле доминируют два международных игрока, которые почти поровну делят, по разным оценкам, 50–60% рынка. Один из них — шведская группа ICA, которая в Латвии оперирует под брендом Rimi.Другой крупный игрок — торговая сеть Maxima, которая принадлежит литовскому холдингу Vilniaus prekyba. Для Латвии этот игрок — зарубежный конкурент, но для Прибалтики он — местный, прибалтийский. Обе сети работают примерно с равным ежегодным оборотом — в районе 1 млрд евро.



В Латвию Lidl заходит с магазинами площадью 1,5–2,5 тыс. кв. м. Известно, что вначале откроют не менее 10 магазинов, однако есть неофициальная информация, что на самом деле состоится открытий 17 торговых точек, и это выглядит как старт долгосрочного процесса. Так что конкуренция станет еще более острой.



Представители отрасли говорят, что, скорее всего, первые годы Lidl будет бороться не за прибыльность, а за долю рынка, поэтому ценовая политика наверняка будет достаточно агрессивной. Однако у участников рынка нет опасений в том, что эта европейская сеть выжжет маркетинговым напалмом все вокруг себя. Мол, успокаивает практика Литвы.



В свое время Lidl зашел аналогичным образом на территорию литовского рынка. Вначале всем было очень интересно, что такое Lidl, и первые несколько месяцев у них был большой приток покупателей, потом ситуация стабилизировалась. Согласно заявлениям литовских ритейлеров, Lidl отвоевал себе порядка 8–10% рынка, но все остальные игроки продолжили работу. Да, им пришлось подстраиваться под новые обстоятельства, но в целом ландшафт розничного рынка Литвы приход этого гиганта не изменил.



Источник: bb.lv Остальная часть рынка приходится на 7–8 латвийских сетей. И работать им становится все сложнее. По свидетельству участников рынка, маржинальность бизнеса уменьшается на фоне растущей конкуренции. А во втором полугодии этого или в начале следующего года в Латвии откроются магазины Lidl. Недавно стало известно, что немецкая сеть уже сдала в эксплуатацию склад и офис.В Латвию Lidl заходит с магазинами площадью 1,5–2,5 тыс. кв. м. Известно, что вначале откроют не менее 10 магазинов, однако есть неофициальная информация, что на самом деле состоится открытий 17 торговых точек, и это выглядит как старт долгосрочного процесса. Так что конкуренция станет еще более острой.Представители отрасли говорят, что, скорее всего, первые годы Lidl будет бороться не за прибыльность, а за долю рынка, поэтому ценовая политика наверняка будет достаточно агрессивной. Однако у участников рынка нет опасений в том, что эта европейская сеть выжжет маркетинговым напалмом все вокруг себя. Мол, успокаивает практика Литвы.В свое время Lidl зашел аналогичным образом на территорию литовского рынка. Вначале всем было очень интересно, что такое Lidl, и первые несколько месяцев у них был большой приток покупателей, потом ситуация стабилизировалась. Согласно заявлениям литовских ритейлеров, Lidl отвоевал себе порядка 8–10% рынка, но все остальные игроки продолжили работу. Да, им пришлось подстраиваться под новые обстоятельства, но в целом ландшафт розничного рынка Литвы приход этого гиганта не изменил. Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Латвия, торговая сеть, Maxima, Lidl География: Латвия, Рига — статья прочитана 194 раза Комментарии