Что ждать от прихода в Латвию немецкого Lidl — опыт Литвы

Конкуренция в ритейле грозит подскочить из-за скорого открытия магазинов сети Lidl, пишет издание «БИЗНЕС Сегодня». Это не удивительно, учитывая, что Латвия — это страна с населением менее двух миллионов человек, треть из которых проживает в Риге.
В продуктовом ритейле доминируют два международных игрока, которые почти поровну делят, по разным оценкам, 50–60% рынка. Один из них — шведская группа ICA, которая в Латвии оперирует под брендом Rimi.
Другой крупный игрок — торговая сеть Maxima, которая принадлежит литовскому холдингу Vilniaus prekyba. Для Латвии этот игрок — зарубежный конкурент, но для Прибалтики он — местный, прибалтийский. Обе сети работают примерно с равным ежегодным оборотом — в районе 1 млрд евро.
Остальная часть рынка приходится на 7–8 латвийских сетей. И работать им становится все сложнее. По свидетельству участников рынка, маржинальность бизнеса уменьшается на фоне растущей конкуренции. А во втором полугодии этого или в начале следующего года в Латвии откроются магазины Lidl. Недавно стало известно, что немецкая сеть уже сдала в эксплуатацию склад и офис.
В Латвию Lidl заходит с магазинами площадью 1,5–2,5 тыс. кв. м. Известно, что вначале откроют не менее 10 магазинов, однако есть неофициальная информация, что на самом деле состоится открытий 17 торговых точек, и это выглядит как старт долгосрочного процесса. Так что конкуренция станет еще более острой.
Представители отрасли говорят, что, скорее всего, первые годы Lidl будет бороться не за прибыльность, а за долю рынка, поэтому ценовая политика наверняка будет достаточно агрессивной. Однако у участников рынка нет опасений в том, что эта европейская сеть выжжет маркетинговым напалмом все вокруг себя. Мол, успокаивает практика Литвы.
В свое время Lidl зашел аналогичным образом на территорию литовского рынка. Вначале всем было очень интересно, что такое Lidl, и первые несколько месяцев у них был большой приток покупателей, потом ситуация стабилизировалась. Согласно заявлениям литовских ритейлеров, Lidl отвоевал себе порядка 8–10% рынка, но все остальные игроки продолжили работу. Да, им пришлось подстраиваться под новые обстоятельства, но в целом ландшафт розничного рынка Литвы приход этого гиганта не изменил.
Источник: bb.lv
В Латвию Lidl заходит с магазинами площадью 1,5–2,5 тыс. кв. м. Известно, что вначале откроют не менее 10 магазинов, однако есть неофициальная информация, что на самом деле состоится открытий 17 торговых точек, и это выглядит как старт долгосрочного процесса. Так что конкуренция станет еще более острой.
Представители отрасли говорят, что, скорее всего, первые годы Lidl будет бороться не за прибыльность, а за долю рынка, поэтому ценовая политика наверняка будет достаточно агрессивной. Однако у участников рынка нет опасений в том, что эта европейская сеть выжжет маркетинговым напалмом все вокруг себя. Мол, успокаивает практика Литвы.
В свое время Lidl зашел аналогичным образом на территорию литовского рынка. Вначале всем было очень интересно, что такое Lidl, и первые несколько месяцев у них был большой приток покупателей, потом ситуация стабилизировалась. Согласно заявлениям литовских ритейлеров, Lidl отвоевал себе порядка 8–10% рынка, но все остальные игроки продолжили работу. Да, им пришлось подстраиваться под новые обстоятельства, но в целом ландшафт розничного рынка Литвы приход этого гиганта не изменил.
Источник: bb.lv