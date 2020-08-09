За бутылку ординарного шампанского в пляжных кафе Паланги просят 100 евро 🔊 Воспроизвести В Паланге. Фото из архива "Обзора"







Отдыхающим, решившим побаловать себя в пляжных кафе Паланги - литовского курорта на берегу Балтийского моря - бокалом шампанского, придётся серьёзно раскошелиться. Бокал игристого обойдётся в 35 евро. Если считать на граммы, бутылка шампанского выйдет дешевле, однако и ее цена - 100 евро! - впечатляет.



Никакого "Клико", "Абрау-Дюрсо" или еще чего-то особенного за эти деньги вы не получите. Кафе торгуют ординарным шампанским. В торговых центрах бутылка этого напитка литовского розлива стоит 4-5 евро. На тех же полках выставлено и французское шампанское, за которое придется заплатить около 20 евро, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов. Никакого "Клико", "Абрау-Дюрсо" или еще чего-то особенного за эти деньги вы не получите. Кафе торгуют ординарным шампанским. В торговых центрах бутылка этого напитка литовского розлива стоит 4-5 евро. На тех же полках выставлено и французское шампанское, за которое придется заплатить около 20 евро, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов. Возможность угоститься игристым и прочими некрепкими (до 15 градусов) алкогольными напитками посетители пляжных кафе Паланги и других городов Литвы получили всего неделю назад. Ранее, до 1 августа, расположенным на пляжах летним кафе торговать алкоголем было запрещено. Этого принятием специальных поправок к закону о контроле над алкоголем добились сторонники трезвого образа жизни из числа депутатов Сейма (парламента) Литвы. Решение, по мнению многих экспертов, было спорным и не слишком действенным: народ приносил на пляж пиво и другие напитки с собой. Часто их выпивалось значительно больше, нежели было бы заказано за столиком кафе. Политики задумались и пошли на попятный.



Баснословные цены на напитки владельцы пляжных кафе пытаются объяснить тем, что два летних месяца до отмены запрета они потеряли и вынуждены наверстывать упущенное. С другой стороны, никто пить шампанское за 100 евро клиентов не заставляет. Можно заказать бокал пива или сидра. Это обойдется в 5 евро. В городских кафе такой бокал стоит в два раза дешевле, но не в двадцать же, как с шампанским. ТАСС Категории: в странах Балтии Ключевые слова: паланга, шампанское География: Литва, Паланга — статья прочитана 193 раза Комментарии