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За бутылку ординарного шампанского в пляжных кафе Паланги просят 100 евро

В Паланге. Фото из архива "Обзора"




Отдыхающим, решившим побаловать себя в пляжных кафе Паланги - литовского курорта на берегу Балтийского моря - бокалом шампанского, придётся серьёзно раскошелиться. Бокал игристого обойдётся в 35 евро. Если считать на граммы, бутылка шампанского выйдет дешевле, однако и ее цена - 100 евро! - впечатляет.

Никакого "Клико", "Абрау-Дюрсо" или еще чего-то особенного за эти деньги вы не получите. Кафе торгуют ординарным шампанским. В торговых центрах бутылка этого напитка литовского розлива стоит 4-5 евро. На тех же полках выставлено и французское шампанское, за которое придется заплатить около 20 евро, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов.
Возможность угоститься игристым и прочими некрепкими (до 15 градусов) алкогольными напитками посетители пляжных кафе Паланги и других городов Литвы получили всего неделю назад. Ранее, до 1 августа, расположенным на пляжах летним кафе торговать алкоголем было запрещено. Этого принятием специальных поправок к закону о контроле над алкоголем добились сторонники трезвого образа жизни из числа депутатов Сейма (парламента) Литвы. Решение, по мнению многих экспертов, было спорным и не слишком действенным: народ приносил на пляж пиво и другие напитки с собой. Часто их выпивалось значительно больше, нежели было бы заказано за столиком кафе. Политики задумались и пошли на попятный.

Баснословные цены на напитки владельцы пляжных кафе пытаются объяснить тем, что два летних месяца до отмены запрета они потеряли и вынуждены наверстывать упущенное. С другой стороны, никто пить шампанское за 100 евро клиентов не заставляет. Можно заказать бокал пива или сидра. Это обойдется в 5 евро. В городских кафе такой бокал стоит в два раза дешевле, но не в двадцать же, как с шампанским.
ТАСС
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: паланга, шампанское
География: Литва, Паланга
статья прочитана 193 раза
добавлена сегодня, 9 августа, 10:40

Комментарии

Ирина
9 августа, 11:40
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Вот это аппетит! Только кто ж им даст?
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