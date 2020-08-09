Вечер в стиле «Лайт» 🔊 Воспроизвести







В ночь с 8 на 9 августа Вильнюсская Дорожная Полиция провела рейд по выявлению лиц, которые управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии.











Ближе к полуночи рейд переместился на ул. Пилимо.



Нельзя было не обратить внимание на "Копеечку", которая была в прекрасном состоянии, отреставрированная и ухоженная, водитель её - тоже абсолютно трезвый.











Через какое-то время мимо нас проехал и старенький немецкий VW, в народе именуемый "Раста-бус". Внимания захотелось и девушкам, провожающим свою подругу в замужнюю жизнь. Поблагодарив за фотографию, весёлая компания отправилась праздновать дальше. Ближе к полуночи рейд переместился на ул. Пилимо.Нельзя было не обратить внимание на "Копеечку", которая была в прекрасном состоянии, отреставрированная и ухоженная, водитель её - тоже абсолютно трезвый.Через какое-то время мимо нас проехал и старенький немецкий VW, в народе именуемый "Раста-бус". Внимания захотелось и девушкам, провожающим свою подругу в замужнюю жизнь. Поблагодарив за фотографию, весёлая компания отправилась праздновать дальше.











А затем в течение нескольких часов участникам рейда стали попадаться водители в состоянии лёгкого алкогольного опьянения.







Вот полиция остановила белый "паркетник", в ней была довольно весёлая компания молодых парней. Сначала водитель разговаривал с полицейскими по-русски, со своими пассажирами - по-немецки. Надул в алкотестер выше дозволяемой нормы. Пытался играть на публику, но полицейские тактично попросили его вести себя поскромнее и сесть в автомобиль.



После такой неожиданности водитель "забыл" все языки, кроме немецкого. Но вся его спесь и забывчивость улетучилась после того, как он узнал, что за такое нарушение грозит тысячный штраф...











Трагикомическая ситуация произошла и с водителем "Тойоты" серого цвета. Он тоже "надул" - лёгкая степень опьянения. Предъявил права полицейским, а когда узнал, что будет лишён прав, то признался, что это права его брата.



Со слов полицейских, его лицо было очень похоже на лицо человека на водительских правах. Как сказали полицейские, проверив по базе данныхЮ так оно и есть: есть и брат, есть и нарушение у водителя. Но казус в чём - человек без прав за рулём, да ещё и "надул".



Был вызван эвакуатор, машина отвезена на штраф-стоянку. Теперь суд будет решать - конфисковать авто или оставить. Если я не ошибаюсь, то и машина принадлежит не водителю, а его милой попутчице, уж с не очень весёлым лицом она глазами провожала эвакуатор, увозящий серую машинку.















И, как шутили полицейские, вечер был бы в стиле "Лайт" (лёгкий - в переводе с английского), если бы не задержание в районе Висоряй - там водитель "надул" на возбуждение Уголовного дела (более 1,5 пром.)



Дорогие мои, не забудьте - садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы рискуете не только здоровьем, своим и окружающих, но и крупными финансовыми расходами, а также потерей водительского удостоверения.



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А затем в течение нескольких часов участникам рейда стали попадаться водители в состоянии лёгкого алкогольного опьянения.Вот полиция остановила белый "паркетник", в ней была довольно весёлая компания молодых парней. Сначала водитель разговаривал с полицейскими по-русски, со своими пассажирами - по-немецки. Надул в алкотестер выше дозволяемой нормы. Пытался играть на публику, но полицейские тактично попросили его вести себя поскромнее и сесть в автомобиль.После такой неожиданности водитель "забыл" все языки, кроме немецкого. Но вся его спесь и забывчивость улетучилась после того, как он узнал, что за такое нарушение грозит тысячный штраф...Трагикомическая ситуация произошла и с водителем "Тойоты" серого цвета. Он тоже "надул" - лёгкая степень опьянения. Предъявил права полицейским, а когда узнал, что будет лишён прав, то признался, что это права его брата.Со слов полицейских, его лицо было очень похоже на лицо человека на водительских правах. Как сказали полицейские, проверив по базе данныхЮ так оно и есть: есть и брат, есть и нарушение у водителя. Но казус в чём - человек без прав за рулём, да ещё и "надул".Был вызван эвакуатор, машина отвезена на штраф-стоянку. Теперь суд будет решать - конфисковать авто или оставить. Если я не ошибаюсь, то и машина принадлежит не водителю, а его милой попутчице, уж с не очень весёлым лицом она глазами провожала эвакуатор, увозящий серую машинку.И, как шутили полицейские, вечер был бы в стиле "Лайт" (лёгкий - в переводе с английского), если бы не задержание в районе Висоряй - там водитель "надул" на возбуждение Уголовного дела (более 1,5 пром.)Дорогие мои, не забудьте - садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы рискуете не только здоровьем, своим и окружающих, но и крупными финансовыми расходами, а также потерей водительского удостоверения. Аркадий БАБАХИН , "Обзор" Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: дорожная полиция, рейд, опьянение География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 207 раз Комментарии