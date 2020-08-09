«Малыш» великого Чаплина стал замечательной страницей фестиваля «Sankryža/Перекрёсток» в Друскининкай 🔊 Воспроизвести







Особое удовольствие получили поклонники проходящего в литовском городе-курорте Международного театрального фестиваля Sankryža 7 августа!



Три в одном: и прекрасный фильм Чарли Чаплина "Малыш"(1929 г), и виртуозная игра на клавишных Дмитрия Голованова, и ювелирная работа перкуссиониста Аркадия Готесмана!



Совсем по-новому смотрелся и звучал фильм! Произвел большой фурор настоящий театр трех мастеров!



Зрители долго не расходились, аплодировали и кричали: "Браво!"



Жаль, что не мог выйти на поклон Чарли Чаплин!..



Напомним, что все билеты на спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай











Фото Арона Соскина, специально для для " Обзора" Три в одном: и прекрасный фильм Чарли Чаплина "Малыш"(1929 г), и виртуозная игра на клавишных Дмитрия Голованова, и ювелирная работа перкуссиониста Аркадия Готесмана!Совсем по-новому смотрелся и звучал фильм! Произвел большой фурор настоящий театр трех мастеров!Зрители долго не расходились, аплодировали и кричали: "Браво!"Жаль, что не мог выйти на поклон Чарли Чаплин!..Напомним, что все билеты на спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, фильм, Чарли Чаплин, "Малыш", Перекресток/Sankryža География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 129 раз Комментарии