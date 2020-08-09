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«Малыш» великого Чаплина стал замечательной страницей фестиваля «Sankryža/Перекрёсток» в Друскининкай





Особое удовольствие получили поклонники проходящего в литовском городе-курорте Международного театрального фестиваля Sankryža 7 августа!

Три в одном: и прекрасный фильм Чарли Чаплина "Малыш"(1929 г), и виртуозная игра на клавишных Дмитрия Голованова, и ювелирная работа перкуссиониста Аркадия Готесмана!

Совсем по-новому смотрелся и звучал фильм! Произвел большой фурор настоящий театр трех мастеров!

Зрители долго не расходились, аплодировали и кричали: "Браво!"

Жаль, что не мог выйти на поклон Чарли Чаплин!..

Напомним, что все билеты на спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай





Фото Арона Соскина, специально для для " Обзора"
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, фильм, Чарли Чаплин, "Малыш", Перекресток/Sankryža
География: Литва, Друскининкай
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добавлена сегодня, 9 августа, 12:00

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