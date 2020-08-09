Весёлая встреча с mr. Arkada в Друскининкай, на фестивале «Sankryža/Перекрёсток»

Ещё один замечательный подарок сделали организаторы международного театрального фестиваля «Sankryža/Перекрёсток» и санаторий «Eglės sanatorija» 7 августа зрителям.
На сей раз повезло детям, у которых произошла очень веселая встреча с mr.Arkada (артист А.Винокур).
Знаменитый балагур, мим, клоун, он же писатель, режиссер, артист различного жанра неожиданно появился на травке на территории Eglės sanatorija и битый час провозился с малышами, которые тоже появились в этом месте совершенно случайно.
Напомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай
Фоторепортаж Арона Соскина, специально для для "Обзора"
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, «Sankryža/Перекрёсток», mr. Arkada
География: Литва, Друскининкай