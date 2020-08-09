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Весёлая встреча с mr. Arkada в Друскининкай, на фестивале «Sankryža/Перекрёсток»





Ещё один замечательный подарок сделали организаторы международного театрального фестиваля «Sankryža/Перекрёсток» и санаторий «Eglės sanatorija» 7 августа зрителям.

На сей раз повезло детям, у которых произошла очень веселая встреча с mr.Arkada (артист А.Винокур).

Знаменитый балагур, мим, клоун, он же писатель, режиссер, артист различного жанра неожиданно появился на травке на территории Eglės sanatorija и битый час провозился с малышами, которые тоже появились в этом месте совершенно случайно.

Напомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай

Фоторепортаж Арона Соскина, специально для для "Обзора"
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, «Sankryža/Перекрёсток», mr. Arkada
География: Литва, Друскининкай
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добавлена сегодня, 9 августа, 09:40

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