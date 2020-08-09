Весёлая встреча с mr. Arkada в Друскининкай, на фестивале «Sankryža/Перекрёсток» 🔊 Воспроизвести







Ещё один замечательный подарок сделали организаторы международного театрального фестиваля «Sankryža/Перекрёсток» и санаторий «Eglės sanatorija» 7 августа зрителям.



На сей раз повезло детям, у которых произошла очень веселая встреча с mr.Arkada (артист А.Винокур).



Знаменитый балагур, мим, клоун, он же писатель, режиссер, артист различного жанра неожиданно появился на травке на территории Eglės sanatorija и битый час провозился с малышами, которые тоже появились в этом месте совершенно случайно.



Напомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай



Фоторепортаж Арона Соскина, специально для для "Обзора" На сей раз повезло детям, у которых произошла очень веселая встреча с mr.Arkada (артист А.Винокур).Знаменитый балагур, мим, клоун, он же писатель, режиссер, артист различного жанра неожиданно появился на травке на территории Eglės sanatorija и битый час провозился с малышами, которые тоже появились в этом месте совершенно случайно.Напомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, «Sankryža/Перекрёсток», mr. Arkada География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 175 раз Комментарии