В бундестаге посчитали угрозы сенаторов США объявлением экономической войны 🔊 Воспроизвести Порт Мукран в Германии. Фото: Pxhere.com







Угрозы американских сенаторов руководству немецкого порта Мукран в городе Засниц о введении в отношении него санкций США из-за газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») являются «объявлением экономической войны». Такое мнение 8 августа высказал депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые», экс-министр охраны окружающей среды Германии Юрген Триттин агентству DPA.



«Вмешательство в суверенитет Германии и Европейского союза достигло беспрецедентного уровня агрессивности, что не должно оставаться без ответа», — заявил депутат.



Кроме этого, Триттин отметил, что участвующим в «СП-2» компаниям необходима зашита от «вашингтонских методов Дикого Запада».



Также он указал, что послание американских сенаторов в адрес компании Faehrhafen Sassnitz GmbH, где они грозят последней «финансовым разрушением», является незаконным как с позиций законодательства Евросоюза, так и международного. Угрозы американских сенаторов руководству немецкого порта Мукран в городе Засниц о введении в отношении него санкций США из-за газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») являются «объявлением экономической войны». Такое мнение 8 августа высказал депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые», экс-министр охраны окружающей среды Германии Юрген Триттин агентству DPA.«Вмешательство в суверенитет Германии и Европейского союза достигло беспрецедентного уровня агрессивности, что не должно оставаться без ответа», — заявил депутат.Кроме этого, Триттин отметил, что участвующим в «СП-2» компаниям необходима зашита от «вашингтонских методов Дикого Запада».Также он указал, что послание американских сенаторов в адрес компании Faehrhafen Sassnitz GmbH, где они грозят последней «финансовым разрушением», является незаконным как с позиций законодательства Евросоюза, так и международного.



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Бизнес Германии потребовал защиты от американских санкций



Германское бизнес-сообщество призвало правительство ФРГ и Евросоюзную комиссию отреагировать на письмо сенаторов США, которые угрожают «финансовым разрушением» порту в немецком городе Засниц из-за газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление распространил Восточный комитет немецкой экономики, который объединяет германские предприятия в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.



В заявлении сказано, что голословные заявления властей никуда не ведут и нужны конкретные действия.



«Поэтому мы призываем федеральное правительство и Еврокомиссию эффективно защитить немецкие и европейские компании от подобных атак со стороны третьих стран», — сказано в заявлении.



Компании, входящие в Восточный комитет немецкой экономики, требует финансовой и правовой защиты от экстерриториальных санкций со стороны третьих стран, и прежде всего США. В первую очередь подобную защиту должны предоставить структуры Евросоюза, а также власти Германии.



Письмо трех сенаторов США с угрозами в адрес немецкой «инфраструктурной компании, в которую вовлечены город и страна», названо «беспрецедентным актом» и шантажом.



Подчеркивается, что в данном случае речь идет о чем-то большем, чем просто газопровод «Северный поток — 2». В данном случае речь идет уже о защите мировой экономики от произвольных ограничений со стороны отдельных государств.



«Мы должны защищать суверенитет Европы не только в энергетических вопросах от такого вмешательства третьих стран», — подчеркивается в заявлении.



Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США перешли к открытому шантажу евросоюзного бизнеса по вопросу газопровода «Северный поток — 2». Американцы требуют во что бы то ни стало остановить завершение газопровода, в противном случае Вашингтон грозит санкциями. Отметим, как передавало ИА REGNUM, 6 августа газета Handelsblatt сообщила, что в письме от 5 августа сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили руководству компании Faehrhafen Sassnitz GmbH серьезными последствиями в случае, если она немедленно не прекратит использовать порт Мукран в качестве логистической базы для «СП-2».* * *Германское бизнес-сообщество призвало правительство ФРГ и Евросоюзную комиссию отреагировать на письмо сенаторов США, которые угрожают «финансовым разрушением» порту в немецком городе Засниц из-за газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление распространил Восточный комитет немецкой экономики, который объединяет германские предприятия в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.В заявлении сказано, что голословные заявления властей никуда не ведут и нужны конкретные действия.«Поэтому мы призываем федеральное правительство и Еврокомиссию эффективно защитить немецкие и европейские компании от подобных атак со стороны третьих стран», — сказано в заявлении.Компании, входящие в Восточный комитет немецкой экономики, требует финансовой и правовой защиты от экстерриториальных санкций со стороны третьих стран, и прежде всего США. В первую очередь подобную защиту должны предоставить структуры Евросоюза, а также власти Германии.Письмо трех сенаторов США с угрозами в адрес немецкой «инфраструктурной компании, в которую вовлечены город и страна», названо «беспрецедентным актом» и шантажом.Подчеркивается, что в данном случае речь идет о чем-то большем, чем просто газопровод «Северный поток — 2». В данном случае речь идет уже о защите мировой экономики от произвольных ограничений со стороны отдельных государств.«Мы должны защищать суверенитет Европы не только в энергетических вопросах от такого вмешательства третьих стран», — подчеркивается в заявлении.Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США перешли к открытому шантажу евросоюзного бизнеса по вопросу газопровода «Северный поток — 2». Американцы требуют во что бы то ни стало остановить завершение газопровода, в противном случае Вашингтон грозит санкциями. ИА “Regnum” Категории: политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, санкции — статья прочитана 86 раз Комментарии