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Каталонский парламент одобрил резолюцию о непризнании испанского короля

В Мадриде. Фото из архива "Обзора"




Резолюцию о непризнании короля Испании Филиппа VI одобрил парламент автономного испанского сообщества Каталония. Об этом 8 августа сообщает газета El Periodico.

При этом пленарное заседание парламента состоялось после просьбы главы каталонского правительства (Женералитат) Кима Торры и на нём велось обсуждение «политической ситуации, вызванной кризисом испанской монархии».

«Парламент заявляет, что Каталония является республиканской, поэтому не признает и не хочет иметь никакого короля», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что династия Бурбонов — «историческое бедствие для Каталонии», и отмечается, что «каталонская республика» является «единственным» путем для независимости данного региона Испании.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 августа стало известно, что Хуан Карлос I, который отрёкся от испанского престола в 2014 году, в настоящее время находится в Объединённых Арабских Эмиратах.

Источник: ИА REGNUM
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: король, Испания, Каталония
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добавлена сегодня, 8 августа, 14:40

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