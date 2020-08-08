«Нимфа» разве товар даёт?.. 🔊 Воспроизвести







В Шальчининкайском районном комиссариате полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда начато досудебное расследование в соответствии со статьей 201 (часть 1) Уголовного кодекса Литовской Республики (Незаконное производство, хранение, транспортировка или реализация спиртных напитков, неденатурированного или денатурированного этилового спирта, их составляющих и аппаратов для их производства).



6 августа этого года сотрудники Шальчининкайского комиссариата полиции посетили дом 68-летней женщины в Эйшишкес, проверяя информацию, полученную от населения. При обыске было обнаружено около 40 литров прозрачной жидкости с запахом домашней водки, разлитой в 5-литровые пластиковые бутылки.



Хотя в сообщении пресс-службы полиции говорится о том, что найденная жидкость была прозрачной, на видео можно разглядеть, что она была недостаточно прозрачной. 6 августа этого года сотрудники Шальчининкайского комиссариата полиции посетили дом 68-летней женщины в Эйшишкес, проверяя информацию, полученную от населения. При обыске было обнаружено около 40 литров прозрачной жидкости с запахом домашней водки, разлитой в 5-литровые пластиковые бутылки.Хотя в сообщении пресс-службы полиции говорится о том, что найденная жидкость была прозрачной, на видео можно разглядеть, что она была недостаточно прозрачной. Настоящий самогон, как могут подтвердить истинные ценители этого благородного напитка, должен быть чист, как слеза. И не отдавать сивухой за километр!



А тут, похоже, налицо явный подрыв имиджа народного напитка.



К слову, и производители кинофильмов грешат тем же - изображают самогон исключительно мутной жидкостью, что тут же убивает веру в правдивость всего остального, что показано в данной "фильме".



Инф. «Обзора» Категории: чп и криминал Ключевые слова: самогон, Эйшишкес — статья прочитана 156 раз Комментарии