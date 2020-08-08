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«Нимфа» разве товар даёт?..





В Шальчининкайском районном комиссариате полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда начато досудебное расследование в соответствии со статьей 201 (часть 1) Уголовного кодекса Литовской Республики (Незаконное производство, хранение, транспортировка или реализация спиртных напитков, неденатурированного или денатурированного этилового спирта, их составляющих и аппаратов для их производства).

6 августа этого года сотрудники Шальчининкайского комиссариата полиции посетили дом 68-летней женщины в Эйшишкес, проверяя информацию, полученную от населения. При обыске было обнаружено около 40 литров прозрачной жидкости с запахом домашней водки, разлитой в 5-литровые пластиковые бутылки.

Хотя в сообщении пресс-службы полиции говорится о том, что найденная жидкость была прозрачной, на видео можно разглядеть, что она была недостаточно прозрачной.
Настоящий самогон, как могут подтвердить истинные ценители этого благородного напитка, должен быть чист, как слеза. И не отдавать сивухой за километр!

А тут, похоже, налицо явный подрыв имиджа народного напитка.

К слову, и производители кинофильмов грешат тем же - изображают самогон исключительно мутной жидкостью, что тут же убивает веру в правдивость всего остального, что показано в данной "фильме".

Инф. «Обзора»
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: самогон, Эйшишкес
статья прочитана 156 раз
добавлена сегодня, 8 августа, 13:20

Комментарии

обыватель
8 августа, 13:27
#
+1
6 августа этого года сотрудники Шальчининкайского комиссариата полиции посетили дом 68-летней женщины в Эйшишкес, проверяя информацию, полученную от населения.

Не от населения, а от патриотов!
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