Владислав Ходасевич и Нина Берберова в Друскининкай, на фестивале Sankryža/Перекрёсток 🔊 Воспроизвести







Первые иностранные гости на международном театральном фестивале Sankryźa - из Латвии "Серебряный век". Этот театр не первый раз в Литве, и не в первый раз герои его спектаклей поэты и писатели Серебряного века. Не исключением стал и спектакль, показанный 6 августа в Друскининкай - "В поединке с любовью" (режиссёр В.Микшис).



Вальдемарас Микшис возродил незаслуженно забытое сегодня имя одного из последних поэтов Серебряного века - Владислава Ходасевича. А ведь сам Ходасевич так много писал о своих современниках, дружил с Блоком и был необыкновенно интересной личностью!



Со сцены звучала поэзия Ходасевича (арт. В. Микшис), и была сделана попытка прикоснуться к личной жизни поэта, приоткрыта история любви к писательнице Нине Берберовой (арт. А. Багоян). Первые иностранные гости на международном театральном фестивале Sankryźa - из Латвии "Серебряный век". Этот театр не первый раз в Литве, и не в первый раз герои его спектаклей поэты и писатели Серебряного века. Не исключением стал и спектакль, показанный 6 августа в Друскининкай - "В поединке с любовью" (режиссёр В.Микшис).Вальдемарас Микшис возродил незаслуженно забытое сегодня имя одного из последних поэтов Серебряного века - Владислава Ходасевича. А ведь сам Ходасевич так много писал о своих современниках, дружил с Блоком и был необыкновенно интересной личностью!Со сцены звучала поэзия Ходасевича (арт. В. Микшис), и была сделана попытка прикоснуться к личной жизни поэта, приоткрыта история любви к писательнице Нине Берберовой (арт. А. Багоян).



Напомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а так же в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай



Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"



Надеемся, что эта история, как и поэзия Ходасевича, нашла отклик в душах зрителей!Напомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а так же в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, международный, театральный, Sankryža-Перекрёсток, Sankryža/Перекрёсток География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 161 раз Комментарии