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Владислав Ходасевич и Нина Берберова в Друскининкай, на фестивале Sankryža/Перекрёсток





Первые иностранные гости на международном театральном фестивале Sankryźa - из Латвии "Серебряный век". Этот театр не первый раз в Литве, и не в первый раз герои его спектаклей поэты и писатели Серебряного века. Не исключением стал и спектакль, показанный 6 августа в Друскининкай - "В поединке с любовью" (режиссёр В.Микшис).

Вальдемарас Микшис возродил незаслуженно забытое сегодня имя одного из последних поэтов Серебряного века - Владислава Ходасевича. А ведь сам Ходасевич так много писал о своих современниках, дружил с Блоком и был необыкновенно интересной личностью!

Со сцены звучала поэзия Ходасевича (арт. В. Микшис), и была сделана попытка прикоснуться к личной жизни поэта, приоткрыта история любви к писательнице Нине Берберовой (арт. А. Багоян).
Надеемся, что эта история, как и поэзия Ходасевича, нашла отклик в душах зрителей!

Напомним, что билеты на все спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе Bilietai.lt, а так же в санаториях "Беларусь", "Eglès sanatorija", "Grand SPA Lietuva" и Info centras Друскининкай

Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"

Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, международный, театральный, Sankryža-Перекрёсток, Sankryža/Перекрёсток
География: Литва, Друскининкай
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добавлена сегодня, 8 августа, 12:00

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