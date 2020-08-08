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Открытый урок на Перекрёстке/Sankryža





6 августа в Друскининкай, в рамках программы международного театрального фестиваля Перекрёсток/Sankryža состоялся открытый урок "Я создаю музыку".

Этот урок подарили всем любителям музыки театра и кино санаторий Еgles sanatorija и международный театральный фестиваль Sankryža. Урок блестяще провел доцент ЛМТА Аркадий Готесман. Он был в своей стихии. Раздав 45 инструментов, а вместе с этим и 45 музыкальных ролей, он погрузил зрителей в сложный мир звуков кино.

Каждый превратился на какое-то время в композитора, в создателя саунд-трека прекрасной комедии "Big Buziness".

Ах, как это было захватывающе! И долго еще задавались различные вопросы, и может быть, кто-то для себя определил свою будущую профессию..
Напоминаем, на все спектакли фестиваля вы можете приобрести билеты в системе bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglės sanatorija", "Grand SPA Lietuva", Info-centras Druskininkai

Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"

Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, международный, театральный, Sankryža-Перекрёсток
География: Литва, Друскининкай
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добавлена сегодня, 8 августа, 10:40

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