Открытый урок на Перекрёстке/Sankryža 🔊 Воспроизвести







6 августа в Друскининкай, в рамках программы международного театрального фестиваля Перекрёсток/Sankryža состоялся открытый урок "Я создаю музыку".



Этот урок подарили всем любителям музыки театра и кино санаторий Еgles sanatorija и международный театральный фестиваль Sankryža. Урок блестяще провел доцент ЛМТА Аркадий Готесман. Он был в своей стихии. Раздав 45 инструментов, а вместе с этим и 45 музыкальных ролей, он погрузил зрителей в сложный мир звуков кино.



Каждый превратился на какое-то время в композитора, в создателя саунд-трека прекрасной комедии "Big Buziness".



Ах, как это было захватывающе! И долго еще задавались различные вопросы, и может быть, кто-то для себя определил свою будущую профессию.. Этот урок подарили всем любителям музыки театра и кино санаторий Еgles sanatorija и международный театральный фестиваль Sankryža. Урок блестяще провел доцент ЛМТА Аркадий Готесман. Он был в своей стихии. Раздав 45 инструментов, а вместе с этим и 45 музыкальных ролей, он погрузил зрителей в сложный мир звуков кино.Каждый превратился на какое-то время в композитора, в создателя саунд-трека прекрасной комедии "Big Buziness".Ах, как это было захватывающе! И долго еще задавались различные вопросы, и может быть, кто-то для себя определил свою будущую профессию..



Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"



Напоминаем, на все спектакли фестиваля вы можете приобрести билеты в системе bilietai.lt, а также в санаториях "Беларусь", "Eglės sanatorija", "Grand SPA Lietuva", Info-centras Druskininkai Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, международный, театральный, Sankryža-Перекрёсток География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 96 раз Комментарии