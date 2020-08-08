На Янтарном комбинате появилась своя «Антарктида» 🔊 Воспроизвести Коллекционное собрание предприятия пополнил очередной янтарный самородок.











На Калининградском янтарном комбинате (входит в структуру Госкорпорации Ростех) в четверг, 6 августа, добыт самородок весом 1482 грамма.



Уникальный образец, по мнению работников предприятия, своими очертаниями напоминает контур самого холодного материка Земли. Благодаря необычной форме самородок получил название «Антарктида». У него неоднородные геологическая структура и цвет – от медового до темно-коричневого.



Антарктида была открыта 16 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые подошли к шельфовому леднику шестого материка на шлюпах «Восток» и «Мирный». Россию на континенте представляют сотрудники нескольких постоянно действующих научных баз. На Калининградском янтарном комбинате (входит в структуру Госкорпорации Ростех) в четверг, 6 августа, добыт самородок весом 1482 грамма.Уникальный образец, по мнению работников предприятия, своими очертаниями напоминает контур самого холодного материка Земли. Благодаря необычной форме самородок получил название «Антарктида». У него неоднородные геологическая структура и цвет – от медового до темно-коричневого.Антарктида была открыта 16 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые подошли к шельфовому леднику шестого материка на шлюпах «Восток» и «Мирный». Россию на континенте представляют сотрудники нескольких постоянно действующих научных баз.







АО «Калининградский янтарный комбинат» образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков.



Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.



Традиция присваивать янтарным самородкам названия зародилась на Калининградском янтарном комбинате в 2018 году. На протяжении последних трех лет каждый добытый экземпляр ископаемой смолы, вес которого превышает 1 килограмм, получает имя. «Антарктида» стала восьмым янтарным самородком сезона добычи янтаря, стартовавшего в текущем году 21 мая – на два месяца позже обычного из-за введенных ограничительных мер в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Седьмой самородок – «Десантник» – добыт в Приморском карьере 3 августа.образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков.– одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Инф. «Обзора» Категории: экономика, в России Ключевые слова: Калининградский янтарный комбинат, самородок, «Антарктида», карьер География: Россия, Калининград — статья прочитана 132 раза Комментарии