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Самолет в Индии разломился пополам при посадке. На борту больше 190 человек, есть жертвы



Самолет авиакомпании Air India Express с 191 пассажиром на борту разбился при посадке в аэпорорте города Кожикоде в штате Керала на юге Индии. По сообщениям в прессе, это был "Боинг 737", передает ВВС.

Самолет сошел с посадочной полосы и разломился на две части, сообщило Управление гражданской авиации Индии. В индийских СМИ и соцсетях появились фотографии разломившегося надвое лайнера.
Отраслевое издание Flight Radar 24 опубликовало фотографию разбившегося самолета.



По информации полиции, известно о двоих погибших и 35 пострадавших. По данным Би-би-си, в числе погибших - пилот самолета.

Авария произошла около 19:00 по местному времени (16:30 по Москве). Сейчас на месте крушения ведутся спасательные работы.

Посадка самолета совершалась под сильным ливнем. Сейчас в Индии почти достиг пика сезон дождей, и в стране зафиксированы наводнения и оползни.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что глубоко огорчен новостями о трагедии. Министр отправил на место аварии Национальную службу реагирования на бедствия.

Самолет совершал рейс из Дубая. Air India Express - лоукостер индийского флагманского перевозчика Air India.

В мае 2010 года 158 человек погибли при крушении самолета Air India Express в аэпорорту индийского Мангалуру.
bbc.com
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: авиакатастрофа, индия, погибшие
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добавлена сегодня, 7 августа, 20:41

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