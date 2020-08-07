Самолет в Индии разломился пополам при посадке. На борту больше 190 человек, есть жертвы

Самолет авиакомпании Air India Express с 191 пассажиром на борту разбился при посадке в аэпорорте города Кожикоде в штате Керала на юге Индии. По сообщениям в прессе, это был "Боинг 737", передает ВВС.
Самолет сошел с посадочной полосы и разломился на две части, сообщило Управление гражданской авиации Индии. В индийских СМИ и соцсетях появились фотографии разломившегося надвое лайнера.
Отраслевое издание Flight Radar 24 опубликовало фотографию разбившегося самолета.
По информации полиции, известно о двоих погибших и 35 пострадавших. По данным Би-би-си, в числе погибших - пилот самолета.
Авария произошла около 19:00 по местному времени (16:30 по Москве). Сейчас на месте крушения ведутся спасательные работы.
Посадка самолета совершалась под сильным ливнем. Сейчас в Индии почти достиг пика сезон дождей, и в стране зафиксированы наводнения и оползни.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что глубоко огорчен новостями о трагедии. Министр отправил на место аварии Национальную службу реагирования на бедствия.
Самолет совершал рейс из Дубая. Air India Express - лоукостер индийского флагманского перевозчика Air India.
В мае 2010 года 158 человек погибли при крушении самолета Air India Express в аэпорорту индийского Мангалуру.
We’re following reports that #IX1344 suffered a runway excursion at Kozhikode. https://t.co/ZrxHocoIxX— Flightradar24 (@flightradar24) August 7, 2020
While we do not appear to have ground coverage we are currently processing additional granular ADS-B data from this flight. https://t.co/0fG6a9ZKFf
По информации полиции, известно о двоих погибших и 35 пострадавших. По данным Би-би-си, в числе погибших - пилот самолета.
Авария произошла около 19:00 по местному времени (16:30 по Москве). Сейчас на месте крушения ведутся спасательные работы.
Посадка самолета совершалась под сильным ливнем. Сейчас в Индии почти достиг пика сезон дождей, и в стране зафиксированы наводнения и оползни.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что глубоко огорчен новостями о трагедии. Министр отправил на место аварии Национальную службу реагирования на бедствия.
Самолет совершал рейс из Дубая. Air India Express - лоукостер индийского флагманского перевозчика Air India.
В мае 2010 года 158 человек погибли при крушении самолета Air India Express в аэпорорту индийского Мангалуру.