Самолет в Индии разломился пополам при посадке. На борту больше 190 человек, есть жертвы 🔊 Воспроизвести



Самолет авиакомпании Air India Express с 191 пассажиром на борту разбился при посадке в аэпорорте города Кожикоде в штате Керала на юге Индии. По сообщениям в прессе, это был "Боинг 737", передает



Самолет сошел с посадочной полосы и разломился на две части, сообщило Управление гражданской авиации Индии. В индийских СМИ и соцсетях появились фотографии разломившегося надвое лайнера. Самолет авиакомпании Air India Express с 191 пассажиром на борту разбился при посадке в аэпорорте города Кожикоде в штате Керала на юге Индии. По сообщениям в прессе, это был "Боинг 737", передает ВВС Самолет сошел с посадочной полосы и разломился на две части, сообщило Управление гражданской авиации Индии. В индийских СМИ и соцсетях появились фотографии разломившегося надвое лайнера.



We’re following reports that #IX1344 suffered a runway excursion at Kozhikode. https://t.co/ZrxHocoIxX



While we do not appear to have ground coverage we are currently processing additional granular ADS-B data from this flight. https://t.co/0fG6a9ZKFf — Flightradar24 (@flightradar24) August 7, 2020



По информации полиции, известно о двоих погибших и 35 пострадавших. По данным Би-би-си, в числе погибших - пилот самолета.



Авария произошла около 19:00 по местному времени (16:30 по Москве). Сейчас на месте крушения ведутся спасательные работы.



Посадка самолета совершалась под сильным ливнем. Сейчас в Индии почти достиг пика сезон дождей, и в стране зафиксированы наводнения и оползни.



Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что глубоко огорчен новостями о трагедии. Министр отправил на место аварии Национальную службу реагирования на бедствия.



Самолет совершал рейс из Дубая. Air India Express - лоукостер индийского флагманского перевозчика Air India.



В мае 2010 года 158 человек погибли при крушении самолета Air India Express в аэпорорту индийского Мангалуру. Отраслевое издание Flight Radar 24 опубликовало фотографию разбившегося самолета.По информации полиции, известно о двоих погибших и 35 пострадавших. По данным Би-би-си, в числе погибших - пилот самолета.Авария произошла около 19:00 по местному времени (16:30 по Москве). Сейчас на месте крушения ведутся спасательные работы.Посадка самолета совершалась под сильным ливнем. Сейчас в Индии почти достиг пика сезон дождей, и в стране зафиксированы наводнения и оползни.Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что глубоко огорчен новостями о трагедии. Министр отправил на место аварии Национальную службу реагирования на бедствия.Самолет совершал рейс из Дубая. Air India Express - лоукостер индийского флагманского перевозчика Air India.В мае 2010 года 158 человек погибли при крушении самолета Air India Express в аэпорорту индийского Мангалуру. bbc.com Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: авиакатастрофа, индия, погибшие — статья прочитана 191 раз Комментарии