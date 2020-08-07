Президент Литвы самоизолировался

У сотрудника офиса президента Литвы был контакт с больным коронавирусом, поэтому всем его коллегам предписано изолироваться, в их числе - и президент Гитанас Науседа, подтвердил в пятницу BNS главный советник президента Ридас Ясюлёнис.
"Мы не знаем, был ли заражен тот человек в то время, когда имел место контакт. Мы знаем, что сейчас у него положительный тест (на коронавирус - ред.), но не знаем, был ли он заражен тогда", - сказал Р. Ясюлёнис BNS.
По его словам, сейчас все работники изолированы, президент - в том числе. Работнику, у которого был контакт, намечается сделать тест на коронавирус.
"Он сделает завтра утром, так что в воскресенье ожидаеи результат, чтобы знать перед понедельником", - сказала BNS советник президента по коммуникации Ева Эленбергене.
О вероятном контакте сотрудника президентского офиса с больным первым сообщил новостной портал delfi.lt.
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С понедельника для возвращающихся из Польши, Исландии и с Кипра литовцев вводится обязательная двухнедельная самоизоляция, сообщил в пятницу Минздрав.
Иностранцы могут приехать из Польши и с Кипра, однако для них тоже обязательна двухнедельная самоизоляция. Приезд иностранцев из Нидерландов и Исландии запрещен.
Министерство напоминает, что этот порядок действует в отношении иностранцев из стран Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королеваства Великобритании и Северной Ирландии.
Сильно затронутыми коронавирусом странами считаются те страны, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней превышал 16 случаев на 100 тыс. жителей.
Показатель заболеваемости,в Литве за неделю повысился - с 5,7 до 7,6, однако Литва все еще остается в списке надежных государств. Это означает, что гражданам Литвы, как и ранее, разрешено приехать из любой страны.
* * *
С понедельника для возвращающихся из Польши, Исландии и с Кипра литовцев вводится обязательная двухнедельная самоизоляция, сообщил в пятницу Минздрав.
Иностранцы могут приехать из Польши и с Кипра, однако для них тоже обязательна двухнедельная самоизоляция. Приезд иностранцев из Нидерландов и Исландии запрещен.
Министерство напоминает, что этот порядок действует в отношении иностранцев из стран Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королеваства Великобритании и Северной Ирландии.
Сильно затронутыми коронавирусом странами считаются те страны, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней превышал 16 случаев на 100 тыс. жителей.
Показатель заболеваемости,в Литве за неделю повысился - с 5,7 до 7,6, однако Литва все еще остается в списке надежных государств. Это означает, что гражданам Литвы, как и ранее, разрешено приехать из любой страны.