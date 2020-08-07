Президент Литвы самоизолировался 🔊 Воспроизвести



У сотрудника офиса президента Литвы был контакт с больным коронавирусом, поэтому всем его коллегам предписано изолироваться, в их числе - и президент Гитанас Науседа, подтвердил в пятницу BNS главный советник президента Ридас Ясюлёнис.



"Мы не знаем, был ли заражен тот человек в то время, когда имел место контакт. Мы знаем, что сейчас у него положительный тест (на коронавирус - ред.), но не знаем, был ли он заражен тогда", - сказал Р. Ясюлёнис BNS.



По его словам, сейчас все работники изолированы, президент - в том числе. Работнику, у которого был контакт, намечается сделать тест на коронавирус.



"Он сделает завтра утром, так что в воскресенье ожидаеи результат, чтобы знать перед понедельником", - сказала BNS советник президента по коммуникации Ева Эленбергене. У сотрудника офиса президента Литвы был контакт с больным коронавирусом, поэтому всем его коллегам предписано изолироваться, в их числе - и президент Гитанас Науседа, подтвердил в пятницу BNS главный советник президента Ридас Ясюлёнис."Мы не знаем, был ли заражен тот человек в то время, когда имел место контакт. Мы знаем, что сейчас у него положительный тест (на коронавирус - ред.), но не знаем, был ли он заражен тогда", - сказал Р. Ясюлёнис BNS.По его словам, сейчас все работники изолированы, президент - в том числе. Работнику, у которого был контакт, намечается сделать тест на коронавирус."Он сделает завтра утром, так что в воскресенье ожидаеи результат, чтобы знать перед понедельником", - сказала BNS советник президента по коммуникации Ева Эленбергене. О вероятном контакте сотрудника президентского офиса с больным первым сообщил новостной портал delfi.lt.



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С понедельника для возвращающихся из Польши, Исландии и с Кипра литовцев вводится обязательная двухнедельная самоизоляция, сообщил в пятницу Минздрав.



Иностранцы могут приехать из Польши и с Кипра, однако для них тоже обязательна двухнедельная самоизоляция. Приезд иностранцев из Нидерландов и Исландии запрещен.



Министерство напоминает, что этот порядок действует в отношении иностранцев из стран Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королеваства Великобритании и Северной Ирландии.



Сильно затронутыми коронавирусом странами считаются те страны, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней превышал 16 случаев на 100 тыс. жителей.



Показатель заболеваемости,в Литве за неделю повысился - с 5,7 до 7,6, однако Литва все еще остается в списке надежных государств. Это означает, что гражданам Литвы, как и ранее, разрешено приехать из любой страны. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: президент, контроль, карантин, Науседа, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 546 раз Комментарии