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Президент Литвы самоизолировался



У сотрудника офиса президента Литвы был контакт с больным коронавирусом, поэтому всем его коллегам предписано изолироваться, в их числе - и президент Гитанас Науседа, подтвердил в пятницу BNS главный советник президента Ридас Ясюлёнис.

"Мы не знаем, был ли заражен тот человек в то время, когда имел место контакт. Мы знаем, что сейчас у него положительный тест (на коронавирус - ред.), но не знаем, был ли он заражен тогда", - сказал Р. Ясюлёнис BNS.

По его словам, сейчас все работники изолированы, президент - в том числе. Работнику, у которого был контакт, намечается сделать тест на коронавирус.

"Он сделает завтра утром, так что в воскресенье ожидаеи результат, чтобы знать перед понедельником", - сказала BNS советник президента по коммуникации Ева Эленбергене.
О вероятном контакте сотрудника президентского офиса с больным первым сообщил новостной портал delfi.lt.

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С понедельника для возвращающихся из Польши, Исландии и с Кипра литовцев вводится обязательная двухнедельная самоизоляция, сообщил в пятницу Минздрав.

Иностранцы могут приехать из Польши и с Кипра, однако для них тоже обязательна двухнедельная самоизоляция. Приезд иностранцев из Нидерландов и Исландии запрещен.

Министерство напоминает, что этот порядок действует в отношении иностранцев из стран Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королеваства Великобритании и Северной Ирландии.

Сильно затронутыми коронавирусом странами считаются те страны, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней превышал 16 случаев на 100 тыс. жителей.

Показатель заболеваемости,в Литве за неделю повысился - с 5,7 до 7,6, однако Литва все еще остается в списке надежных государств. Это означает, что гражданам Литвы, как и ранее, разрешено приехать из любой страны.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: президент, контроль, карантин, Науседа, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 546 раз
добавлена сегодня, 7 августа, 18:06

Комментарии

Ирина
7 августа, 19:42
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Самоизолировался как такое слово можно было придумать? Нонсенс!
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Ирина
7 августа, 19:56
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И о теории заговора перевожу на нормальный язык. Если президента СМИ показывают на фото в наморднике это означает что скоро будут приняты новые санкции и ужесточение карантина. Скоро придется намордники носить и на улице. Как вам перевод?
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