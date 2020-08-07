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Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян



Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает КОММЕРСАНТ со ссылкой на агентство БелТА. Об этом также сообщает Кремль. Они обсудили задержание 33 россиян в Белоруссии. Разговор состоялся по инициативе господина Путина.

Белорусская сторона сообщает, что президенты обсудили ситуацию с коронавирусом и выборы в республике. Также одной из главных тем стало задержание россиян, которых Минск связывает с «ЧВК Вагнера». Кремль сообщает, что лидеры надеются на урегулирование ситуации «в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».

«В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности»,— сообщает БелТА.
Владимир Путин в ходе встречи отметил, что Россия заинтересована в сохранении в Белоруссии «стабильной внутриполитической ситуации» и спокойном проведении выборов президента, сообщает Кремль. БелТА сообщает, что российский президент заявил о важности сохранения «братских» отношений между Белоруссией и Россией.

Напомним, россияне были задержаны в Белоруссии 29 июля. В республике утверждают, что они являются бойцами «ЧВК Вагнера». Против россиян возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков. Россия заявила, что задержанные являются сотрудниками ЧОПа и были в Белоруссии проездом. Среди задержанных были участники конфликта в Донбассе. На Украине 28 их них обвиняются в терроризме. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Александра Лукашенко выдать их Киеву. Для разрешения ситуации в Белоруссию планируют пригласить генпрокуроров России и Украины.
kommersant.ru
Категории: политика, в Беларуси
Ключевые слова: Россия, Путин, Лукашенко, военные, задержание, ЧВК
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 7 августа, 16:03

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