Вводятся ограничения по приезде из Польши, Нидерландов, Турции и с Кипра - Минздрав 🔊 Воспроизвести



С понедельника для возвращающихся из Польши, Исландии, Турции и с Кипра литовцев вводится обязательная двухнедельная самоизоляция, сообщил в пятницу Минздрав.



Иностранцы могут приехать из Польши и с Кипра, однако для них тоже обязательна двухнедельная самоизоляция. Приезд иностранцев из Нидерландов, Исландии и Турции запрещен, помимо предусмотренных кабмином исключений.



Из списка сильно затронутых коронавирусом стран вычеркнута Канада. По приезде оттуда литовцам не нужно самоизолироваться. Согласно предусмотренному кабмином исключению, иностранцы могут приехать из этой страны в Литву и им тоже не нужно самоизолироваться.



Самоизоляция необходима по приезде из стран, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 16 случаев на 100 тыс. жителей. С понедельника для возвращающихся из Польши, Исландии, Турции и с Кипра литовцев вводится обязательная двухнедельная самоизоляция, сообщил в пятницу Минздрав.Иностранцы могут приехать из Польши и с Кипра, однако для них тоже обязательна двухнедельная самоизоляция. Приезд иностранцев из Нидерландов, Исландии и Турции запрещен, помимо предусмотренных кабмином исключений.Из списка сильно затронутых коронавирусом стран вычеркнута Канада. По приезде оттуда литовцам не нужно самоизолироваться. Согласно предусмотренному кабмином исключению, иностранцы могут приехать из этой страны в Литву и им тоже не нужно самоизолироваться.Самоизоляция необходима по приезде из стран, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 16 случаев на 100 тыс. жителей. Показатель заболеваемости,в Литве за неделю повысился - с 5,7 до 7,6, однако Литва все еще остается в списке надежных государств.



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В связи с дальнейшим ухудшением ситуации с коронавирусом в Литве снова начнут применяться уже применявшиеся ранее более строгие меры контроля, сказал на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"Эти меры вам известны, мы уже их применяли. Так, как мы выходили из ситуации, шаг за шагом, так и с ухудшением ситуации мы снова будем в нее входить", - сказал журналистам А. Верига.



По его словам, эти меры, в частности, касаются расширения использования масок, ограничения времени работы, управления потоками, удаленной работы, посещения больных, ограничений массовых мероприятий и др.



"Выделены отдельные секторы - государственный, частный. Образование выделено как отдельный сектор, потом сектор здравоохранения - и стационарный, и нестационарный. Также мероприятия, торговля, развлечения, досуг, услуги, общественное питание, ночные клубы и т. п.", - сказал министр.



По словам А. Вериги, при ужесточении ограничений будет приниматься во внимание показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей в течение 14 дней.



"Предложено привязаться к двум показателям - 16 случаев на 100 тыс. жителей и 25 случаев на 100 тыс. жителей (...) Что хочу отметить, что предлагается применять эти меры более изолированно, нежели было сначала (...) Предлагается применять более локализованно, направленно на города, регионы, наблюдать ситуацию там. Применять не в отношении всей страны, а к определенному месту или сектору", - объяснил министр.



И все же он подчеркнул, что это лишь предварительные предложение, которые согласуются с другими министерствами.



Согласно данным Европейского центра превенции и контроля заболеваний на четверг, в Литве показатель заболеваемости в течение последних 14 дней составляет 6,7 случая на 100 тыс. жителей. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 228 раз Комментарии