Уволненная вице-министр здравоохранения Литвы говорит, что ее совесть чиста 🔊 Воспроизвести фото: lrt.lt



Уволенная с должности вице-министра здравоохранения Лина Ярушявичене, которой предъявлены подозрения в расследовании госзакупок экспресс-тестов на коронавирус, говорит, что в разгар пандемии приняла необходимые решения, так что ее совесть чиста.



"Меня подозревают в превышении полномочий, однако я хочу сказать, что моя совесть чиста, я сделала то, что должна была сделать, и сделала честно, и если бы в аналогичной ситуации нужно было бы принимать решения в будущем, я бы сделала то же самое", - сказала Л. Ярушявичене на пресс-конференции в пятницу.



Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в пятницу освободил от занимаемой должности вице-министра Л. Ярушявичене.



Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) ведет расследование госзакупок экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро. Подозрения предъявлены вице-министру Л. Ярушявичене, представителям компании Profarma, всего в деле шесть подозреваемых. Уволенная с должности вице-министра здравоохранения Лина Ярушявичене, которой предъявлены подозрения в расследовании госзакупок экспресс-тестов на коронавирус, говорит, что в разгар пандемии приняла необходимые решения, так что ее совесть чиста."Меня подозревают в превышении полномочий, однако я хочу сказать, что моя совесть чиста, я сделала то, что должна была сделать, и сделала честно, и если бы в аналогичной ситуации нужно было бы принимать решения в будущем, я бы сделала то же самое", - сказала Л. Ярушявичене на пресс-конференции в пятницу.Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в пятницу освободил от занимаемой должности вице-министра Л. Ярушявичене.Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) ведет расследование госзакупок экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро. Подозрения предъявлены вице-министру Л. Ярушявичене, представителям компании Profarma, всего в деле шесть подозреваемых. Л. Ярушявичене предъявлены подозрения в злоупотреблениях служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести крупный ущерб. Ей назначена мера пресечения - подписка о невыезде.



По данным расследования, при заключении договора на сумму 6 млн евро о покупке экспресс-тестов для определения вируса COVID-19 компания возможно подделала документы и передала покупателю ложные данные о производителе экспресс-тестов.



Закупки проводила Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем. Ее руководитель Витаутас Зимницкас умер несколько недель тому назад. Правоохранительные органы опросили временное руководство лаборатории.



Параллельно проходит расследование Службы спецрасследований о закупке данной лабораторией реагентов на сумму 5 млн евро.



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Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в пятницу освободил от занимаемой должности вице-министра Лину Ярушявичене, которой предъявлены подозрения в расследовании госзакупок экспресс-тестов на коронавирус.



„Министр здравоохранения Аурелиюс Верига подписал заявление вице-министра Л. Ярушявичене с просьбой освоболить ее от занимаемой должности. Курировавшая область здравоохранения вице-министр уволена с сегодняшнего дня", - сообщается в пресс-релиза Минздрава.



А. Верига утверждает, что во время пандемии коронавируса "ни в каких книгах не было описанных правил или сценариев", также в сложившейся ситуации были неприменимы правила борьбы с другими инфекциями.



"Было очень много вызовов, нужно было принимать быстрые и нетрадиционные решения. Особенно много вызовов пришлось на сектор здравоохранения, досталось медикам, организаторам работы лечебных учреждений, за что и отвечала вице-министр. Спасибо ей за совместную работу, я желаю ей удачи и верю, что завтрашний день будет светлее, чем сегодняшний", - сказал А. Верига.



Более подробных разъяснений о роли вице-министра в проводимом досудебном расследовании министр не дал.



Согласно информации министерста, данную сферу поручено курировать канцлеру министерства Одете Виткунене и вице-министрам Кристине Гаруолене и Альгирдасу Шешялгису, также будут вестись поиски нового вице-министра.



Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) ведет расследование госзакупок экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро. Подозрения предъявлены вице-министру Л. Ярушявичене, представителям компании Profarma, всего в деле шесть подозреваемых.



По данным расследования, при заключении договора на сумму 6 млн евро о покупке экспресс-тестов для определения вируса COVID-19 компания возможно подделала документы и передала покупателю ложные данные о производителе экспресс-тестов.



Закупки проводила Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем. Ее руководитель Витаутас Зимницкас умер несколько недель тому назад. Правоохранительные органы опросили временное руководство лаборатории.



Параллельно проходит расследование Службы спецрасследований о закупке данной лабораторией реагентов на сумму 5 млн евро. BNS Категории: экономика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: коррупция, вице-министр, коронавирус, реагенты География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии