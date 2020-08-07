Литва осуждает загрузку топлива в реактор БелАЭС – нота 🔊 Воспроизвести Загрузка ядерного топлива в реактор БелАЭС



Литва решительно осуждает начало загрузки ядерного топлива в реактор небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.



Об этом говорится во врученной МИД Литвы Минску в пятницу ноте протеста, которая решительно осуждает действия Беларуси, сообщил МИД.



Действия Беларуси нарушили принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС из-за близости к столице Литвы Вильнюсу, нерешенных проблем ядерной безопасности и несоблюдения безопасности во время строительства представляет прямую угрозу для национальной безопасности Литвы, ее окружающей среды и населения, говорится в ноте.



Нота содержит призыв к Минску остановить работы по запуску АЭС, пока не будут проведены в жизнь рекомендации стресс-тестов Евросоюза (ЕС), сотрудничать с Европейской группой регуляторов ядерной безопасности, Еврокомиссией и другими международными организациями. Литва решительно осуждает начало загрузки ядерного топлива в реактор небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.Об этом говорится во врученной МИД Литвы Минску в пятницу ноте протеста, которая решительно осуждает действия Беларуси, сообщил МИД.Действия Беларуси нарушили принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС из-за близости к столице Литвы Вильнюсу, нерешенных проблем ядерной безопасности и несоблюдения безопасности во время строительства представляет прямую угрозу для национальной безопасности Литвы, ее окружающей среды и населения, говорится в ноте.Нота содержит призыв к Минску остановить работы по запуску АЭС, пока не будут проведены в жизнь рекомендации стресс-тестов Евросоюза (ЕС), сотрудничать с Европейской группой регуляторов ядерной безопасности, Еврокомиссией и другими международными организациями. Литва будет и впредь добиваться общих решений в ЕС, в форматах международных конвенций и других многосторонних форматах по поводу констатации допущенных Беларусью нарушений и исправления недостатков, утверждает МИД.



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Беларусь начала загрузку топлива в первый реактор БелАЭС и фактически начала ее испытания, поэтому Литва ожидает реакции Еврокомиссии и МАГАТЭ, утверждает министр энергетики.



"Мы надеемся на принципиальную реакцию как со стороны Еврокомиссии, так и от МАГАТЭ, ведь этап загрузки ядерного топлива означает, что приближается запуск АЭС. Для реализации рекомендаций по ядерной безопасности и стандартов безопасности нужны активные действия со стороны Еврокомиссии, в первую очередь, то, что связано с реализацией рекомендаций по проведению стресс-тестов", - на пресс-конференции заявил министр энергетики Ж. Вайчюнас.



Физические испытания БелАЭС уже по сути начались, а первую электроэнергию станция сможет производить уже через пару месяцев, заявил руководитель Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Михаил Демченко.



Литовская электропередающая компания Litgrid уже информировала участников рынка Nord Pool Spot, что когда БелАЭС начнет производить электроэнергию, то торговли на перемычке между Литвой и Беларусью не будет.



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Министерство внутренних дел (МВД) призывает граждан самостоятельно интересоваться, что нужно будет делать при аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС).



После того, как на первый энергоблок БелАЭС начали загружать топливо, министерство призывает жителей не откладывать и посетить сайт, посвященный подготовке к экстремальным ситуациям, www.lt72.lt.



Министерство призывает жителей быть готовыми: проверить возможность получать сообщения от властей в телефоне, так как об аварии жителей информируют смс-сообщениями и сиренами, иметь запас продуктов и воды на три дня.



Самоуправления обязаны подготовить планы защиты, эвакуации жителей.



Т. Тамулявичюс подчеркнул, что важно следить за сообщениями именно официальных учреждений, так как много неверных новостей.



В сообщении министерства также упоминается, что 16 самоуправлений, находящихся на расстоянии 100 км от БелАЭС обеспечены препаратами йода, самоуправление Вильнюсского района распространило данные препараты среди жителей сянюний. BNS Категории: экономика, политика, технологии, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, МИД, нота, топливо, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии