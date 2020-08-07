Klasco и Bega уверяют, что погрузка аммиачных удобрений в Клайпедском порту безопасна 🔊 Воспроизвести



После того, как в порту Бейрута произошел мощный взрыв, предположительно связанный с хранившейся в нем аммиачной селитрой, занимающиеся погрузкой аммиачных удобрений компании Klasco и Bega уверяют, что беспокоиться не нужно - погрузки этих удобрений опасности не представляют, они осуществляются с соблюдением строгих требований безопасности.



По словам временного руководителя Klasco Витаутаса Штомбергаса, удобрений задерживаются в порту самое большее на несколько дней и не складируются там, в отличие от Бейрута.



"Мы осуществляем прямые погрузки этого продукта - из вагона на суда. Складирование, если груз предназначен, скажем, для Австралии, бывает только в больших мешках, в соответствии со всеми нормами, требованиями. В Литве может быть краткосрочное складирование не более 700 тонн", - сказал BNS В. Штормбергас. После того, как в порту Бейрута произошел мощный взрыв, предположительно связанный с хранившейся в нем аммиачной селитрой, занимающиеся погрузкой аммиачных удобрений компании Klasco и Bega уверяют, что беспокоиться не нужно - погрузки этих удобрений опасности не представляют, они осуществляются с соблюдением строгих требований безопасности.По словам временного руководителя Klasco Витаутаса Штомбергаса, удобрений задерживаются в порту самое большее на несколько дней и не складируются там, в отличие от Бейрута."Мы осуществляем прямые погрузки этого продукта - из вагона на суда. Складирование, если груз предназначен, скажем, для Австралии, бывает только в больших мешках, в соответствии со всеми нормами, требованиями. В Литве может быть краткосрочное складирование не более 700 тонн", - сказал BNS В. Штормбергас. Менеджер Группы по коммуникации и информации компании Bega Гедиминас Гудавичюс также подчеркивает, что удобрения в порту не складируются. По его словам, аммиачная селитра составляет до 1% погрузок предприятия.



"Есть множество правовых актов, в соответствии с которыми происходит процесс, проводятся проверки, учения по безопасности. Есть правовые акты Евросоюза (ЕС) и национального уровня, они предписывают, как нужно готовиться", - сказал BNS Г. Гудавичюс.



Как утверждает Klasco, в процессе производства нитрат аммония смешивается с инертными веществами - нитратом магния, а это соединение практически не имеет взрывчатых свойств. Эти удобрения производит Achemos grupe.



"Все безопасно. Сама селитра взрывается только при очень высокой температуре. У нас вообще невозможно такое складирование в закрытых помещениях", - объяснил временный глава Klasco.



В прошлом году стивидорная компания Klasco отгрузила 280 тыс. тонн аммиачной селитры - она составляет до 2,3% годового грузооборота Klasco, удобрения обычно перевозятся небольшими судами. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: безопасность, порт, Погрузка, селитра География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 119 раз Комментарии