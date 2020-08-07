Генпрокуратура обратилась к Словении с просьбой выдать Литве В. Кучинскаса

Генеральная прокуратура Литвы обратилась к Словении с просьбой выдать Литве задержанного в этой стране предпринимателя, учредителя группы предприятий Arvi Видмантаса Кучинскаса.
"С целью перенять у государства Европейского союза подозреваемого гражданина Литвы, уголовное преследование которого ведется в Литовской Республике, получив просьбу территориальной прокуратуры, Генпрокуратура начала процесс европейского ордера на арест", - информировала BNS представитель Генпрокуратуры Рита Стундене.
Как сказала Р. Стундене, трудно сказать, сколько времени может занять этот процесс, так как он будет происходить в соответствии с законодательством Словении.
Она отказалась раскрыть, в связи с какими конкретно преступными деяниями Каунасская окружная прокуратура проводит досудебное расследование, в котором у В. Кучинскаса статус подозреваемого.
Портал 15min.lt ранее сообщал, что предприниматель подозревается в мошенничестве, разбазаривании чужого имущества, причинения имущественного ущерба обманным путем и преступном банкротстве.
О том, что подозреваемый в России в мошенничестве В. Кучинскас был задержан в Словении, агентство BNS сообщило 24 июля. Он был задержан по просьбе России.
Ранее сообщалось, что российский "Альфа-банк" пытается отсудить у В. Кучинскаса долг примерно в 20 млн евро. Адвокат банка говорил, что предприниматель обвиняется в том, что сознательно предоставил банку недостоверную информацию о финансовой ситуации действовавшего в Калининграде контролировавшегося им предприятия по производству удобрений "Арви НПК".
Она отказалась раскрыть, в связи с какими конкретно преступными деяниями Каунасская окружная прокуратура проводит досудебное расследование, в котором у В. Кучинскаса статус подозреваемого.
Портал 15min.lt ранее сообщал, что предприниматель подозревается в мошенничестве, разбазаривании чужого имущества, причинения имущественного ущерба обманным путем и преступном банкротстве.
О том, что подозреваемый в России в мошенничестве В. Кучинскас был задержан в Словении, агентство BNS сообщило 24 июля. Он был задержан по просьбе России.
Ранее сообщалось, что российский "Альфа-банк" пытается отсудить у В. Кучинскаса долг примерно в 20 млн евро. Адвокат банка говорил, что предприниматель обвиняется в том, что сознательно предоставил банку недостоверную информацию о финансовой ситуации действовавшего в Калининграде контролировавшегося им предприятия по производству удобрений "Арви НПК".