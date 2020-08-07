Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В январе-июне этого года литовский экспорт составил 13,187 млрд евро, импорт – 13,511 млрд евро, или соответственно на 8,4 % и 14,2 % меньше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения упал на 12,3% до 7,711 млрд евро.



Дефицит внешней торговли Литвы в январе-июне этого года составил 323,4 млн евро, что в 4,2 раза меньше, чем год назад (1,35 млрд евро), сообщил предварительные данны Департамент статистики Литвы.



Экспорт без учета минеральных продуктов за год снизился на 2,4%, импорт - на 7,5 %. Если учитывать только товары литовского происхождения без минеральных продуктов, то их экспорт снизился на 3,4 %.



Основными партнерами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13,4%), Латвия (9,3%), Германия (8,3%) и Польша (6,8 %), по импорту - Польша - (12,6%), Германия (12,1%), Россия (10,4%) и Латвия (7,6%). В январе-июне этого года литовский экспорт составил 13,187 млрд евро, импорт – 13,511 млрд евро, или соответственно на 8,4 % и 14,2 % меньше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения упал на 12,3% до 7,711 млрд евро.Дефицит внешней торговли Литвы в январе-июне этого года составил 323,4 млн евро, что в 4,2 раза меньше, чем год назад (1,35 млрд евро), сообщил предварительные данны Департамент статистики Литвы.Экспорт без учета минеральных продуктов за год снизился на 2,4%, импорт - на 7,5 %. Если учитывать только товары литовского происхождения без минеральных продуктов, то их экспорт снизился на 3,4 %.Основными партнерами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13,4%), Латвия (9,3%), Германия (8,3%) и Польша (6,8 %), по импорту - Польша - (12,6%), Германия (12,1%), Россия (10,4%) и Латвия (7,6%). Товары литовского происхождения в основном экспортировались в Германию (10,6%), Швецию (7,4%), Польшу (7,4%), Латвию (6,8%) и Нидерланды (5,9 %).



Per mėnesį (birželį, palyginti su geguže) eksportas išaugo 11,7 proc. iki 2,198 mlrd. eurų, importas – 14,5 proc. iki 2,247 mlrd. eurų. Lietuviškos kilmės prekių eksportas per mėnesį padidėjo 15,1 proc. iki 1,27 mlrd. eurų



За месяц (в июне, по сравнению с маем) экспорт вырос на 11,7 % до 2,198 млрд евро, импорт - на 14,5 % до 2,247 млрд евро. Экспорт товаров литовского происхождения за месяц вырос на 15,1 % до 1,27 млрд евро.



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Уровень безработицы в Литве во втором квартале текущего года составил 8,5 % – это на 2,4 проц. пункта больше, чем в апреле-июне прошлого года, показали данные исследования занятости населения, проведенного Департаментом статистики.



За квартал (апрель-июнь, по сравнению с первым кварталом этого года) уровень безработицы в стране увеличился на 1,4 проц. пункта. Среди мужчин во втором квартале этого года уровень безработицы составил 9,7 %, среди женщин - 7,3 %.



Количество безработных во втором квартале было 125,9 тыс. – за квартал это число увеличилось на 19,6 тыс. (18,4 %), а за год выросло на 35,7 тыс. (39,5 %).



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В Каунасе открылся первый в странах Балтии отель Moxy, принадлежащий международной сети отелей Marriott, сообщила управляющая компания.



В него инвестировано 14 млн евро, отелем управляет компания Apex Alliance Hotel Management, которая также управляет отелями Hilton и Marriott в Литве, Латвии и Румынии.



Генеральный директор компании Apex Alliance Hotel Management Герхард Эрасмус планирует, что за первый месяц работы отель достигнет 15 %-ой заполняемости.



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Польская авиакомпания LOT Polish Airlines (LOT) в конце августа планирует возобновить рейсы Вильнюс - Лондон.



Авиакомпания сообщила, что с 31 августа планируется проводить по 12 рейсов в неделю на самолете Embraer 190, вместимостью 106 мест.



По словам руководителя авиакомпании Кшиштофа Мочульского, после сложного периода карантина, компания отмечает возросший спрос на международные перелеты.



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Британская компания по созданию программного обеспечения Symba Sync учредила предприятие в Литве.



По данным Центра реестров, предприятие было зарегистрировано во вторник, единственный его акционер - компания из Шотландии Symba Sync, ее руководителем назначен основатель компании Джозеф Джон Мак-Элмилс.



Компания SymbaSync создает программное обеспечение, помогающее организациям максимизировать отдачу от инвестиций в работников. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 83 раза Комментарии