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У директора ЛНТОБ Й. Сакалаускаса установлен коронавирус, театр останавливает работу
У директора Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) Йонаса Сакалаускаса установлен коронавирус, театр временно останавливает работу.
Это подтвердил в пятницу BNS сам Й. Сакалаускас.
Он сказал, что первые симптомы болезни ощутил в среду, а в четверг обратился в частную клинику, чтобы сделать анализы. Директор театра говорит, что не знает, где мог заразиться коронавирусом, потому что в последнее время не ездил за рубеж, не общался с лицами, у которых был установлен коронавирус.
Й. Сакалаускас говорит, что избежал общения с коллективами театра, а на этой неделе общался более чем с десятью работниками театра, преимущественно - с руководством.
"Пока есть решения дезинфицировать театр, остановить работу, проверить предположительно контактировавших лиц и после получения ответов те, у кого этих рисков нет, смогут вернуться к работе", - сказал Й. Сакалаускас.
ЛНТОБ также информировал, что из-за угрозы коронавируса в театра остановлены и репетиции, пока не ясно, смогут ли состояться запланированные на этот месяц премьеры.
В театре работает более 600 человек.
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: театр, ЛНТОБ, коронавирус
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