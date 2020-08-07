У директора ЛНТОБ Й. Сакалаускаса установлен коронавирус, театр останавливает работу 🔊 Воспроизвести Фото BNS



У директора Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) Йонаса Сакалаускаса установлен коронавирус, театр временно останавливает работу.



Это подтвердил в пятницу BNS сам Й. Сакалаускас.



Он сказал, что первые симптомы болезни ощутил в среду, а в четверг обратился в частную клинику, чтобы сделать анализы. Директор театра говорит, что не знает, где мог заразиться коронавирусом, потому что в последнее время не ездил за рубеж, не общался с лицами, у которых был установлен коронавирус.



Й. Сакалаускас говорит, что избежал общения с коллективами театра, а на этой неделе общался более чем с десятью работниками театра, преимущественно - с руководством.



"Пока есть решения дезинфицировать театр, остановить работу, проверить предположительно контактировавших лиц и после получения ответов те, у кого этих рисков нет, смогут вернуться к работе", - сказал Й. Сакалаускас.



ЛНТОБ также информировал, что из-за угрозы коронавируса в театра остановлены и репетиции, пока не ясно, смогут ли состояться запланированные на этот месяц премьеры.



В театре работает более 600 человек. У директора Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) Йонаса Сакалаускаса установлен коронавирус, театр временно останавливает работу.Это подтвердил в пятницу BNS сам Й. Сакалаускас.Он сказал, что первые симптомы болезни ощутил в среду, а в четверг обратился в частную клинику, чтобы сделать анализы. Директор театра говорит, что не знает, где мог заразиться коронавирусом, потому что в последнее время не ездил за рубеж, не общался с лицами, у которых был установлен коронавирус.Й. Сакалаускас говорит, что избежал общения с коллективами театра, а на этой неделе общался более чем с десятью работниками театра, преимущественно - с руководством."Пока есть решения дезинфицировать театр, остановить работу, проверить предположительно контактировавших лиц и после получения ответов те, у кого этих рисков нет, смогут вернуться к работе", - сказал Й. Сакалаускас.ЛНТОБ также информировал, что из-за угрозы коронавируса в театра остановлены и репетиции, пока не ясно, смогут ли состояться запланированные на этот месяц премьеры.В театре работает более 600 человек. Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: театр, ЛНТОБ, коронавирус — статья прочитана 167 раз Комментарии