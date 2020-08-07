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У директора ЛНТОБ Й. Сакалаускаса установлен коронавирус, театр останавливает работу

Фото BNS


У директора Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) Йонаса Сакалаускаса установлен коронавирус, театр временно останавливает работу.

Это подтвердил в пятницу BNS сам Й. Сакалаускас.

Он сказал, что первые симптомы болезни ощутил в среду, а в четверг обратился в частную клинику, чтобы сделать анализы. Директор театра говорит, что не знает, где мог заразиться коронавирусом, потому что в последнее время не ездил за рубеж, не общался с лицами, у которых был установлен коронавирус.

Й. Сакалаускас говорит, что избежал общения с коллективами театра, а на этой неделе общался более чем с десятью работниками театра, преимущественно - с руководством.

"Пока есть решения дезинфицировать театр, остановить работу, проверить предположительно контактировавших лиц и после получения ответов те, у кого этих рисков нет, смогут вернуться к работе", - сказал Й. Сакалаускас.

ЛНТОБ также информировал, что из-за угрозы коронавируса в театра остановлены и репетиции, пока не ясно, смогут ли состояться запланированные на этот месяц премьеры.

В театре работает более 600 человек.
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: театр, ЛНТОБ, коронавирус
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добавлена сегодня, 7 августа, 15:20

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