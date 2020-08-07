О коронавирусе в Литве сегодня, 7 августа 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2194, сообщили в четверг BNS в Минздраве.



Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2194, коронавирусом больны 422 человека, 1658 человек выздоровели.



От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 118 завозных случаев.



В самоизоляции сейчас находится 2820 человек, среди них - заболевшие, имевшие контакты с заболевшими и лица, прибывшие из пораженных коронавирусом стран.



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Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что решение о включении Польши в список стран, по возвращении из которых обязательна самоизоляция, будет принято в пятницу, и добавил, что "шансы велики". За минувшие сутки в Литве подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2194, сообщили в четверг BNS в Минздраве.Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2194, коронавирусом больны 422 человека, 1658 человек выздоровели.От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 118 завозных случаев.В самоизоляции сейчас находится 2820 человек, среди них - заболевшие, имевшие контакты с заболевшими и лица, прибывшие из пораженных коронавирусом стран.* * *Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что решение о включении Польши в список стран, по возвращении из которых обязательна самоизоляция, будет принято в пятницу, и добавил, что "шансы велики". "Вероятно, что будет включена (в список - BNS). Конечно, оцениваются показатели не одного дня, так как они могут ввести в заблуждение, бывают и локальные очаги", - ответил министр на вопрос о ситуации в Польше и Нидерландах, заданный радиостанцией LRT Radijas.



Он также пояснил, что эпидемиологи обсуждают ситуацию с коллегами из Латвии и Эстонии, уточняют показатели, чтобы страны могли принять единое решение. О решении будет сообщено сегодня, однако пока оно не принято.



Гражданам других стран въезд из Польши в Литву будет запрещен в том случае, если показатель заболеваемости в этой стране за последние две недели превысит 25 случаев на 100 тысяч жителей.



Если заболеваемость выше 16, то иностранцам разрешается прибывать в страну, однако они, как и возвращающиеся жители Литвы, обязаны пройти двухнедельную изоляцию.



По последним данным Европейского центра превенции и контроля за заболеваниями, сейчас этот показатель равен 20,1.



Оценивая ситуацию в Литве, А. Верига заявил, что она не является благополучной, но этого можно было ожидать.



„Ситуация не благополучна, и она постепенно ухудшается. У нас пока нет экспонентного роста, и мы надеемся, что не будет. Количество заражений увеличивается медленно. В каком-то смысле этого можно было ожидать, так как все страны, которые ослабляют карантин или отменяют его, наблюдают определенное увеличение случаев", - добавил министр.



В Литве в среду было выявлено 24 новых случаев заражения, общее число увеличилось до 2171.



"В прошлую пятницу мы с эпидемиологами договорились, что всё же будет определенный пакет мер, который в понедельник будет представлен на Комитете по управлению COVID-19, будет обсуждаться с премьером, другими министрами и специалистами", - добавил А. Верига.



Он также сообщил, что конкретных решений о следующей неделе пока не принято, они будут приниматься в понедельник и будут зависеть от показателей заболеваемости на 100 тыс. жителей за 14 дней. Также министр отметил, что будут предлагаться локальные решения, опирающиеся на показатели конкретных самоуправлений, "без закрытия всей страны и без принятие строгих мер везде". инф."Обзор" BNS.LT Категории: здоровье, общество Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии