У литовской диаспоры в Островецком районе Гродненской области - праздник 🔊 Воспроизвести







7 августа 2020 г. в торжественной обстановке в Гродненской областина базе Литовского центра культуры, образования и информации состоялось одновременное открытие государственных учреждений образования «Рымдюнский детский сад с литовским языком обучения» и «Рымдюнский детский сад с белорусским языком обучения».



Совместное предприятие «Литовский центр культуры, образования и информации» в д.Рымдюны Островецкого района Гродненской области является примером доброго взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Литвы, говорится в пресс-релизе посольства Республики Беларусь в Литве.



До недавнего времени в Центре находились две равноценные средние школы – с литовским языком обучения и с белорусским языком обучения, заботу о которых на одинаковых условиях осуществлял Островецкий райисполком. Культурно-образовательная деятельность учащихся двух школ, пользование залами и библиотекой Центра всегда была традиционно совместная: для школьников и их родителей, представителей литовской диаспоры Островецкого района, были уже давно созданы благоприятные условия для получения образования, проведения досуга, организации различных национальных праздников и мероприятий. А вопрос размещения детей-дошкольников представителей литовской диаспоры долгое время оставался очень чувствительным. Совместное предприятие «Литовский центр культуры, образования и информации» в д.Рымдюны Островецкого района Гродненской области является примером доброго взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Литвы, говорится в пресс-релизе посольства Республики Беларусь в Литве.До недавнего времени в Центре находились две равноценные средние школы – с литовским языком обучения и с белорусским языком обучения, заботу о которых на одинаковых условиях осуществлял Островецкий райисполком. Культурно-образовательная деятельность учащихся двух школ, пользование залами и библиотекой Центра всегда была традиционно совместная: для школьников и их родителей, представителей литовской диаспоры Островецкого района, были уже давно созданы благоприятные условия для получения образования, проведения досуга, организации различных национальных праздников и мероприятий. А вопрос размещения детей-дошкольников представителей литовской диаспоры долгое время оставался очень чувствительным. Рымдюнский детский сад с литовским языком обучения, действующий с 1994 года, до настоящего времени располагался в отдельно стоящем здании, площадью 170 м2. За 25 лет, к 2019 году, здание пришло в практически аварийное состояние, вследствие чего компетентные органы Беларуси вынесли предписание о запрете работ и услуг по дошкольному образованию в государственном учреждении образования «Рымдюнский детский сад с литовским языком обучения» с 1 сентября 2020 г.



Для решения сложного вопроса была создана совместная консультационная комиссия Министерства образования Республики Беларусь и Министерства образования, науки и спорта Литовской Республики, в работу которой активно включились местные власти, сотрудники госучреждений Гродненского облисполкома и Министерства иностранных дел обоих государств – Беларуси и Литвы.



3 февраля 2020 г. в а.г.Рымдюны состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси В.Макея и министра иностранных дел Л.Линкявичюса, на которой было решение о размещении воспитанников Рымдюнского детского сада на базе Рымдюнской средней школы с 1 сентября 2020 г.



Белорусская сторона провела в кратчайшие сроки – с марта по июль 2020 г. реконструкцию помещений школы с учетом санитарно-эпидемиологических требований к устройству и содержанию территории и зданий учреждений дошкольных образований. Дошкольники и педагоги получили не только отремонтированные помещения, но и новое оборудование и современную мебель.



Таким образом, на сегодняшний день в общем доме и под одной крышей Центра функционируют два детских сада с белорусским и литовским языками обучения, две средние школы с белорусским и литовским языком обучения, информационно-культурный центр и библиотека.



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А вот как эту информацию подало литовское информагентство BNS:



Литовский детсадик в Островецком районе Беларусь переместила в новое помещение



ВИЛЬНЮС, 7 августа, BNS - На фоне напряжения из-за БелАЭС Беларусь перевела литовский детский садик в деревне Римджюнай Островецкого района в новое помещение.



Как сообщило Посольство Беларуси в Литве, детсадик был торжественно открыт в новом помещении средней школы Римджюнай в пятницу.



Посольство сообщило, что до этого в деревне Римджюнай, в Центре литовской культуры, образования и информации действовали две средние школы, в которых обучение велось на литовском и белорусском языках, оба учреждения пользовались залом и библиотекой центра.



БелАЭС находится приблизительно в 20 км от Римджюнай. Инф. «Обзора» Категории: в Беларуси Ключевые слова: Островецкий район, Гродненская область, Рымдюны География: Белоруссия, Гродно — статья прочитана 204 раза Комментарии