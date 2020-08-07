В ожидании сюрпризов 🔊 Воспроизвести Участники второго по значимости футбольного турнира клубной Европы после большого – четырёхмесячного – коронавирусного антракта возобновили спор за трофей, дающий право его обладателю сыграть в следующем сезоне, который фактически уже начался, в Лиге чемпионов.



Больших неожиданностей этап 1/8 финала не принёс, а вот в четвертьфинале сюрпризы очень даже возможны.



Ждать осталось недолго.



Лига Европы. 1/8 финала



Ответные матчи



«Шахтёр» (Украина) – «Вольфсбург» (Германия) - 3:0 (голы: Ж.Мораес, 89-я, 90+3, М.Саломон, 90+1). Удаления: Д.Хочолава, 67 – «Шахтёр», Дж. Э. Брукс, 70 – «Вольфсбург». Первый матч – 2:1.



«Копенгаген» (Дания) – «Истанбул Башакшехир» (Турция) - 3:0 (Й.Винд, 4, 53 – с пен., Р.Фальк, 61). Первый матч – 0:1. Больших неожиданностей этап 1/8 финала не принёс, а вот в четвертьфинале сюрпризы очень даже возможны.Ждать осталось недолго.«Шахтёр» (Украина) – «Вольфсбург» (Германия) - 3:0 (голы: Ж.Мораес, 89-я, 90+3, М.Саломон, 90+1). Удаления: Д.Хочолава, 67 – «Шахтёр», Дж. Э. Брукс, 70 – «Вольфсбург». Первый матч – 2:1.«Копенгаген» (Дания) – «Истанбул Башакшехир» (Турция) - 3:0 (Й.Винд, 4, 53 – с пен., Р.Фальк, 61). Первый матч – 0:1. «Интер» (Италия) – «Хетафе» (Испания) - 2:0 (Р.Лукаку, 33, К.Эриксен, 83). Нереализованный пенальти: Х.Молина, 75 – «Хетафе». Эта пара из-за коронавируса всё решала в одном матче в немецком Гельзенкирхене.



«Манчестер Юнайтед» (Англия) - ЛАСК (Австрия) - 2:1 (Дж. Лингард, 57, А.Марсьял, 88 - Ф.Визингер, 55). Первый матч - 5:0.



«Базель» (Швейцария) – «Айнтрахт» (Германия) – 1:0 (Ф.Фрай, 88). Первый матч – 3:0.



«Байер» (Леверкузен, Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия) – 1:0 (М.Диаби, 51). Первый матч – 3:1.



«Севилья» (Испания) – «Рома» (Италия) – 2:0 (С.Регилон, 21, Ю.Эн-Несири, 44). Эта пара из-за коронавируса всё решала в одном матче в немецком Дуйсбурге.



«Вулверхэмптон» (Англия) – «Олимпиакос» (Греция) – 1:0 (Р.Хименес, 8 – с пен.). Первый матч – 1:1.



В четвертьфинальных матчах, которые пройдут 10 и 11 августа, встречаются:



«Интер» - «Байер»,



«Манчестер Юнайтед» - «Копенгаген»,



«Вулверхэмптон» - «Севилья»,



«Шахтёр» - «Базель». Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига Европы, результаты матчей, 1/8 финала, коронавирус — статья прочитана 102 раза Комментарии