Закончился прием заявок на парламентские выборы в Литве 🔊 Воспроизвести



В пятницу закончился прием заявок на выборы в сейм.



"Закончился прием заявок от партий на парламентские выборы. Политические партии должны подать документы до 17 час. в ГИК, а самостоятельно идущие на выборы кандидаты - окружным избирательным комиссиям", - сообщила BNS руководитель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матйошайтите.



Глава ГИК отметила, что комиссия будет проверять, соответствуют ли выдвигаемые в кандидаты лица требованиям закона, а за месяц до выборов, 11 сентября, будут объявлены списки кандидатов с биографиями, перечнем частных интересов, декларациями имущества и доходов.



На парламентские выборы зарегистрировалось 22 партии и 28 самостоятельных кандидатов.



Независимые кандидаты должны собрать тысячу подписей, также как и кандидаты в одномандатных округах от партий, которые не выдвигают списка кандидатов в многомандатном округе.



Партии должны подавать документы в ГИК, а независимые кандидаты - в окружную избирательную комиссию.



Выборы в сейм пройдут 11 октября. В пятницу закончился прием заявок на выборы в сейм."Закончился прием заявок от партий на парламентские выборы. Политические партии должны подать документы до 17 час. в ГИК, а самостоятельно идущие на выборы кандидаты - окружным избирательным комиссиям", - сообщила BNS руководитель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матйошайтите.Глава ГИК отметила, что комиссия будет проверять, соответствуют ли выдвигаемые в кандидаты лица требованиям закона, а за месяц до выборов, 11 сентября, будут объявлены списки кандидатов с биографиями, перечнем частных интересов, декларациями имущества и доходов.На парламентские выборы зарегистрировалось 22 партии и 28 самостоятельных кандидатов.Независимые кандидаты должны собрать тысячу подписей, также как и кандидаты в одномандатных округах от партий, которые не выдвигают списка кандидатов в многомандатном округе.Партии должны подавать документы в ГИК, а независимые кандидаты - в окружную избирательную комиссию.Выборы в сейм пройдут 11 октября. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, депутаты География: Литва — статья прочитана 89 раз Комментарии