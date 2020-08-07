СМИ: задержанные в Белоруссии россияне стали жертвами провокации украинских спецслужб 🔊 Воспроизвести © Ruptly



Россияне, задержанные в Белоруссии, стали жертвами провокации, устроенной украинскими спецслужбами. Об этом пишет в пятницу газета



"Можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе", - отмечает издание. По его данным, "материалы по всей этой спецоперации уже переданы в Следственный комитет, который даст процессуальную оценку этой "постановке". Россияне, задержанные в Белоруссии, стали жертвами провокации, устроенной украинскими спецслужбами. Об этом пишет в пятницу газета "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах, сообщает ТАСС "Можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе", - отмечает издание. По его данным, "материалы по всей этой спецоперации уже переданы в Следственный комитет, который даст процессуальную оценку этой "постановке". В статье подробно рассказывается, как велась вербовка россиян сначала якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии, потом - в Венесуэле. "Заказчики" звонили с виртуальных номеров, представлялись вымышленными именами и указывали придуманные должности в компании "Роснефть". При этом их особо интересовало боевое прошлое кандидатов, в частности, "навыки управления "Буками" или связи в зоне конфликта в Донбассе.



В итоге завербованных для охраны нефтяных объектов россиян разбили на пять групп, четыре из которых должны были из Минска лететь по маршруту Стамбул - Гавана - Каракас. Старшим двух групп прислали на электронную почту копии авиабилетов. Как потом выяснилось, они бронировались или приобретались через фирмы, зарегистрированные в Киеве и Львове. Но пока россияне из первой группы (псевдоним командира - Шаман - здесь и далее прим. ТАСС) ехали в Минск, их билеты были аннулированы, а высланные им контракты оказались поддельными. Таким образом, россияне лишились документов, доказывающих направление и цель их поездки.



"Ну а дальше мы все знаем. 29 июля группу Шамана задерживает белорусская "Альфа", отдельно вяжут Бакуновича, что как бы намекает на то, что у Минска был список "пассажиров" из Киева, - пишет "Комсомольская правда". - Сразу после задержания в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных, что, собственно, и объясняет оперативную корректировку на сайте "Миротворец", куда были добавлены 12 человек из группы Шамана".



"Всей этой операцией СБУ (Служба безопасности Украины), похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев - вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК "Вагнер", рикошетом должно было задеть "Роснефть" как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям, - подытоживает газета. - Не говоря о возможной экстрадиции граждан России на Украину, чему Киев был бы несказанно рад, - такая возможность отомстить за своих моряков, которых [занимавший в то время пост президента Украины Петр] Порошенко отправил "на убой" в Керченский пролив". ТАСС Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, военные, СБУ, провокация, задержание, ЧВК География: Белоруссия — статья прочитана 116 раз Комментарии