«Это нелепо»: в США не смогли казнить Царнаева 🔊 Воспроизвести



Суд в США отменил и отправил на пересмотр смертный приговор террористу Джохару Царнаеву, взорвавшему Бостонский марафон в 2013 году. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал Царнаева «животным» и признал «нелепой» отмену смертной казни.



Президент США Дональд Трамп назвал «животным» террориста Джохара Царнаева и признал «нелепой» отмену судом его смертной казни, передает



В пятницу, 31 июля, коллегия из трех судей 1-го окружного апелляционного суда США в Бостоне постановила, что, хотя пожизненное заключение Царнаева остается в силе, смертная казнь должна быть отменена.



«Но не заблуждайтесь: Джохар проведет оставшиеся дни в тюрьме, и остается только вопрос, умрет ли он от казни», — написал в постановлении судья Рожери Томпсон. Суд в США отменил и отправил на пересмотр смертный приговор террористу Джохару Царнаеву, взорвавшему Бостонский марафон в 2013 году. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал Царнаева «животным» и признал «нелепой» отмену смертной казни.Президент США Дональд Трамп назвал «животным» террориста Джохара Царнаева и признал «нелепой» отмену судом его смертной казни, передает ГАЗЕТА со ссылкой на CBS.В пятницу, 31 июля, коллегия из трех судей 1-го окружного апелляционного суда США в Бостоне постановила, что, хотя пожизненное заключение Царнаева остается в силе, смертная казнь должна быть отменена.«Но не заблуждайтесь: Джохар проведет оставшиеся дни в тюрьме, и остается только вопрос, умрет ли он от казни», — написал в постановлении судья Рожери Томпсон.



«Я вижу, что происходит в Бостоне, где у вас находится это животное, которое убило много людей во время Бостонского марафона. Они только что отправили на пересмотр смертный приговор обратно в нижестоящие суды. Это нелепо», — сказал глава Белого дома.



Царнаев был оправдан по трем второстепенным пунктам обвинения, касающимся незаконного ношения оружия, передает РИА «Новости». Это решение может быть обжаловано в расширенной коллегии апелляционного суда и в конечном счете дойти до Верховного суда.



Бостонский марафон — ежегодный забег, являющийся одним из старейших и самых престижных в мире. Впервые марафон был проведен в 1897 году в День Патриота. С тех пор каждый третий понедельник апреля в Бостоне проводятся забег на 42 км и 195 м.



Финишный участок Бостонского марафона проходил через Бойлстон-стрит, напротив городской общественной библиотеки. Под марафон была отведена проезжая часть улицы, а тротуары занимали трибуны.



Зона за финишной чертой была для участников марафона, а за ней находилась специальная территория для членов семей участников. Поблизости дежурили медработники, находились полиция и журналисты, освещавшие марафон.



Теракт был совершен 15 апреля 2013 года во время проведения Бостонского марафона. На финише взорвались две бомбы с интервалом 12 секунд. Как стало известно благодаря камерам видеонаблюдения, Джохар в течение четырех минут стоял на финишной линии рядом с группой детей, прекрасно осознавая, какие последствия будет иметь взрыв бомбы, лежавшей у него в рюкзаке.



Как отмечала сторона обвинения, у Царнаева еще было время передумать, однако тот невозмутимо выполнил задуманное. В результате теракта погибли 3 человека, более 280 получили ранения.



Началась немедленная эвакуация зрителей и участников забега, дежурившие медики и полиция, а также добровольцы начали помогать пострадавшим. Трое человек скончались на месте, более 280 получили травмы различной степени тяжести, несколько десятков лишились конечностей.



Самодельные взрывные устройства были изготовлены из шестилитровых паровых кастрюль, начиненных кусками металла, гвоздями и шариками от подшипников. Бомбы находились в рюкзаках и были приведены в действие при помощи часового механизма.



После взрывов на марафоне Джохар и его брат застрелили в пригороде Бостона полицейского, а впоследствии планировали отправиться в Нью-Йорк, чтобы нанести еще одну серию ударов.



Этим планам не было суждено сбыться: спустя три дня после теракта полиция вышла на братьев Царнаевых. Преследуя Джохара и Тамерлана, полицейские ранили старшего из братьев.



Джохар и Тамерлан Царнаевы организовали взрывы на Бостонском марафоне: первый остался в живых и был приговорен к казни, второй погиб при задержании AP



Джохар успел запрыгнуть во внедорожник и направился на стражей порядка. В этот момент он наехал на лежащего брата. Его тело застряло под днищем автомобиля. Джохару удалось скрыться: из-за скопления полицейских машин на улицах городка стражи порядка не смогли преследовать его.



В конце концов беглеца обнаружили по следам крови. Он залез в одну из лодок, стоявших на заднем дворе одного из домов. В итоге Джохар Царнаев вынужден был сдаться.



Во время первого допроса в больнице он признался в содеянном и заявил, что инициатором теракта был его убитый старший брат. Он пояснил, что их террористический акт был мотивирован войнами США в Ираке и Афганистане, а также исламским экстремизмом.



Джохар заявил, что их союз является самостоятельной и независимой радикальной группой вне каких-либо других террористических группировок. Также он признался, что взорвал бы Таймс-сквер в Нью-Йорке, если бы смог скрыться от полиции. В ходе обращения к своим сторонникам на открытии новой посадочной полосы международного аэропорта Тампы во Флориде Трамп осудил это решение.«Я вижу, что происходит в Бостоне, где у вас находится это животное, которое убило много людей во время Бостонского марафона. Они только что отправили на пересмотр смертный приговор обратно в нижестоящие суды. Это нелепо», — сказал глава Белого дома.Царнаев был оправдан по трем второстепенным пунктам обвинения, касающимся незаконного ношения оружия, передает РИА «Новости». Это решение может быть обжаловано в расширенной коллегии апелляционного суда и в конечном счете дойти до Верховного суда.Бостонский марафон — ежегодный забег, являющийся одним из старейших и самых престижных в мире. Впервые марафон был проведен в 1897 году в День Патриота. С тех пор каждый третий понедельник апреля в Бостоне проводятся забег на 42 км и 195 м.Финишный участок Бостонского марафона проходил через Бойлстон-стрит, напротив городской общественной библиотеки. Под марафон была отведена проезжая часть улицы, а тротуары занимали трибуны.Зона за финишной чертой была для участников марафона, а за ней находилась специальная территория для членов семей участников. Поблизости дежурили медработники, находились полиция и журналисты, освещавшие марафон.Теракт был совершен 15 апреля 2013 года во время проведения Бостонского марафона. На финише взорвались две бомбы с интервалом 12 секунд. Как стало известно благодаря камерам видеонаблюдения, Джохар в течение четырех минут стоял на финишной линии рядом с группой детей, прекрасно осознавая, какие последствия будет иметь взрыв бомбы, лежавшей у него в рюкзаке.Как отмечала сторона обвинения, у Царнаева еще было время передумать, однако тот невозмутимо выполнил задуманное. В результате теракта погибли 3 человека, более 280 получили ранения.Началась немедленная эвакуация зрителей и участников забега, дежурившие медики и полиция, а также добровольцы начали помогать пострадавшим. Трое человек скончались на месте, более 280 получили травмы различной степени тяжести, несколько десятков лишились конечностей.Самодельные взрывные устройства были изготовлены из шестилитровых паровых кастрюль, начиненных кусками металла, гвоздями и шариками от подшипников. Бомбы находились в рюкзаках и были приведены в действие при помощи часового механизма.После взрывов на марафоне Джохар и его брат застрелили в пригороде Бостона полицейского, а впоследствии планировали отправиться в Нью-Йорк, чтобы нанести еще одну серию ударов.Этим планам не было суждено сбыться: спустя три дня после теракта полиция вышла на братьев Царнаевых. Преследуя Джохара и Тамерлана, полицейские ранили старшего из братьев.Джохар успел запрыгнуть во внедорожник и направился на стражей порядка. В этот момент он наехал на лежащего брата. Его тело застряло под днищем автомобиля. Джохару удалось скрыться: из-за скопления полицейских машин на улицах городка стражи порядка не смогли преследовать его.В конце концов беглеца обнаружили по следам крови. Он залез в одну из лодок, стоявших на заднем дворе одного из домов. В итоге Джохар Царнаев вынужден был сдаться.Во время первого допроса в больнице он признался в содеянном и заявил, что инициатором теракта был его убитый старший брат. Он пояснил, что их террористический акт был мотивирован войнами США в Ираке и Афганистане, а также исламским экстремизмом.Джохар заявил, что их союз является самостоятельной и независимой радикальной группой вне каких-либо других террористических группировок. Также он признался, что взорвал бы Таймс-сквер в Нью-Йорке, если бы смог скрыться от полиции. gazeta.ru Категории: в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: Теракт, марафон, Бостон, Царнаеы — статья прочитана 138 раз Комментарии