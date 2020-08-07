Сыр за два миллиарда евро. Кипр торпедирует торговое соглашение ЕС-Канада из-за халлуми 🔊 Воспроизвести THE WASHINGTON POST Image caption "Тугоплавкий" халлуми особенно вкусен в поджаренном виде. Но из-за споров о нем у европейских и канадских бизнесменов может пропасть аппетит



Парламент Кипра отказался ратифицировать договор о свободной торговле между Евросоюзом и Канадой, потребовав от Брюсселя и Канады признать исключительные права киприотов на название и рецепт сыра халлуми. Теоретически это может стоить и ЕС и Канаде миллиардов евро и долларов, сообщает Парламент Кипра отказался ратифицировать договор о свободной торговле между Евросоюзом и Канадой, потребовав от Брюсселя и Канады признать исключительные права киприотов на название и рецепт сыра халлуми. Теоретически это может стоить и ЕС и Канаде миллиардов евро и долларов, сообщает ВВС



"Мы требуем скорейшей регистрации халлуми в качестве продукта с защищенным названием и местом происхождения, чтобы мы смогли поддержать ратификацию CETA", - заявила одна из голосовавших против партий, "Движение за социальную демократию".



Торговое соглашение ЕС с Канадой уже действует во временном режиме с осени 2017 года, но чтобы оно официально вступило в силу, его должны ратифицировать парламенты всех стран ЕС.



Объем торговли между странами Евросоюза и Канады до пандемии составлял больше 70 млрд евро в год, и, по приблизительной оценке Еврокомиссии, договор о свободной торговле может добавить к суммарному ВВП Евросоюза 1,7-2,1 млрд евро.



Кроме того, еще сотни миллионов в год европейские фирмы могут зарабатывать в самой Канаде за счет облегченного доступа на ее рынок.



Кипр - причем обе его части, и греческая, и турецкая - давно добиваются, чтобы остров был признан единственным законным производителем сыра под названием "халлуми" (или "хеллим" по-турецки). Однако, в отличие от производителей шампанского, коньяка или пармской ветчины, добиться этого им пока не удается.



Это сыр из смеси овечьего и козьего молока на сычужном ферменте, то есть закваске из желудков этих животных.



FLORIAN CHOBLET Image caption Кипр хочет "запатентовать" название и традиционную технологию изготовления халлуми



Халлуми славится плотностью и тем, что его можно обжаривать на гриле.



Производители халлуми в других странах используют гораздо более дешевое коровье молоко, что, по мнению киприотов, во-первых, неправильно, а во-вторых, лишает их доходов.



Между тем халлуми - важнейшая статья экспорта Республики Кипр: он приносит ей около 200 млн евро в год.



Управление интеллектуальной собственности ЕС в прошлом году отказало Кипру в его требовании застолбить за собой название "халлуми", и в конце года Кипр подал на ведомство в Европейский суд.



Несмотря на провал ратификации в парламенте Кипра, крах соглашению ЕС-Канада прямо сейчас все-таки не грозит: политики и эксперты видят несколько выходов из ситуации.



Во-первых, есть надежда, что кипрские депутаты передумают и после каникул все-таки проголосуют за ратификацию.



Во всяком случае, правительство надеется их переубедить.



Правящая партия "Демократическое объединение" в заявлении на этой неделе отметила, что и для Кипра, и для всего ЕС выгодно соглашение с Канадой.



"[Отказ от ратификации] - это удар по имиджу страны как надежного партнера и на уровне ЕС, и на глобальном уровне. Он показывает, что фиксация оппозиционных партий на идеологии и мелких политических интересах действует против интересов всех граждан ЕС, интересов нашей европейской семьи", - цитирует заявление правящей партии издание Cyprus Mail.



Во-вторых, есть теоретическая возможность, что Брюссель уговорит Канаду запретить некипрским производителям продавать сыр под названием "халлуми".



"ЕС и Канада могут включить новые положения посредством решения Совместного комитета (по реализации соглашения). Хотя это, конечно, откроет двери для таких же требований со стороны других стран", - цитирует издание Politico.eu эксперта из аналитического Центра исследований европейской политики Гийома ван дер Лоо.



В-третьих, попытку кипрских депутатов шантажировать ЕС и Канаду несколько обесценивают сложные процедуры принятия решений в ЕС.



Дело в том, что решение о вступлении договора ЕС-Канада в силу во временном режиме уже принято, и чтобы его отменить, нужно квалифицированное большинство в Европейском совете.



То есть если Кипр решит пойти до конца в намерении торпедировать свободную торговлю с Канадой, ему надо будет заручиться поддержкой еще минимум 16 стран ЕС, в которых живет не менее 65% населения союза, а это крайне трудная задача.



С другой стороны, европейские издания предвидят проблемы с ратификацией соглашения о свободной торговле с Канадой по крайней мере еще в двух странах: в Нидерландах и Италии. Правительство Республики Кипр во вторник объявило, что начинает с представленными в парламенте партиями новые переговоры о ратификации торгового соглашения ЕС-Канада (CETA). В конце прошлой недели парламент уверенным большинством в 38 голосов против 17 отказался ратифицировать соглашение."Мы требуем скорейшей регистрации халлуми в качестве продукта с защищенным названием и местом происхождения, чтобы мы смогли поддержать ратификацию CETA", - заявила одна из голосовавших против партий, "Движение за социальную демократию".Торговое соглашение ЕС с Канадой уже действует во временном режиме с осени 2017 года, но чтобы оно официально вступило в силу, его должны ратифицировать парламенты всех стран ЕС.Объем торговли между странами Евросоюза и Канады до пандемии составлял больше 70 млрд евро в год, и, по приблизительной оценке Еврокомиссии, договор о свободной торговле может добавить к суммарному ВВП Евросоюза 1,7-2,1 млрд евро.Кроме того, еще сотни миллионов в год европейские фирмы могут зарабатывать в самой Канаде за счет облегченного доступа на ее рынок.Кипр - причем обе его части, и греческая, и турецкая - давно добиваются, чтобы остров был признан единственным законным производителем сыра под названием "халлуми" (или "хеллим" по-турецки). Однако, в отличие от производителей шампанского, коньяка или пармской ветчины, добиться этого им пока не удается.Это сыр из смеси овечьего и козьего молока на сычужном ферменте, то есть закваске из желудков этих животных.Халлуми славится плотностью и тем, что его можно обжаривать на гриле.Производители халлуми в других странах используют гораздо более дешевое коровье молоко, что, по мнению киприотов, во-первых, неправильно, а во-вторых, лишает их доходов.Между тем халлуми - важнейшая статья экспорта Республики Кипр: он приносит ей около 200 млн евро в год.Управление интеллектуальной собственности ЕС в прошлом году отказало Кипру в его требовании застолбить за собой название "халлуми", и в конце года Кипр подал на ведомство в Европейский суд.Несмотря на провал ратификации в парламенте Кипра, крах соглашению ЕС-Канада прямо сейчас все-таки не грозит: политики и эксперты видят несколько выходов из ситуации.Во-первых, есть надежда, что кипрские депутаты передумают и после каникул все-таки проголосуют за ратификацию.Во всяком случае, правительство надеется их переубедить.Правящая партия "Демократическое объединение" в заявлении на этой неделе отметила, что и для Кипра, и для всего ЕС выгодно соглашение с Канадой."[Отказ от ратификации] - это удар по имиджу страны как надежного партнера и на уровне ЕС, и на глобальном уровне. Он показывает, что фиксация оппозиционных партий на идеологии и мелких политических интересах действует против интересов всех граждан ЕС, интересов нашей европейской семьи", - цитирует заявление правящей партии издание Cyprus Mail.Во-вторых, есть теоретическая возможность, что Брюссель уговорит Канаду запретить некипрским производителям продавать сыр под названием "халлуми"."ЕС и Канада могут включить новые положения посредством решения Совместного комитета (по реализации соглашения). Хотя это, конечно, откроет двери для таких же требований со стороны других стран", - цитирует издание Politico.eu эксперта из аналитического Центра исследований европейской политики Гийома ван дер Лоо.В-третьих, попытку кипрских депутатов шантажировать ЕС и Канаду несколько обесценивают сложные процедуры принятия решений в ЕС.Дело в том, что решение о вступлении договора ЕС-Канада в силу во временном режиме уже принято, и чтобы его отменить, нужно квалифицированное большинство в Европейском совете.То есть если Кипр решит пойти до конца в намерении торпедировать свободную торговлю с Канадой, ему надо будет заручиться поддержкой еще минимум 16 стран ЕС, в которых живет не менее 65% населения союза, а это крайне трудная задача.С другой стороны, европейские издания предвидят проблемы с ратификацией соглашения о свободной торговле с Канадой по крайней мере еще в двух странах: в Нидерландах и Италии. bbc.com Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: сыр, ЕС, Канада, Кипр — статья прочитана 158 раз Комментарии