Киев официально не получал от Минска согласия на выдачу россиян 🔊 Воспроизвести



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга заявил, что украинская сторона официально не получала от Минска согласия на выдачу задержанных в Белоруссии россиян. Об этом информирует



«Наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами. Мы сделали запрос об их выдаче Украине», — сказал Кулеба, отметив, что ответ пока не получен.



Ранее президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в республике граждан России.



Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.



29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян в ближайшее время отпустят на свободу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга заявил, что украинская сторона официально не получала от Минска согласия на выдачу задержанных в Белоруссии россиян. Об этом информирует RT со ссылкой на ТАСС.«Наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами. Мы сделали запрос об их выдаче Украине», — сказал Кулеба, отметив, что ответ пока не получен.Ранее президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в республике граждан России.Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян в ближайшее время отпустят на свободу. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, военные, задержание, ЧВК География: Украина — статья прочитана 160 раз Комментарии