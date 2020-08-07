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В Игналине из помещений для изоляции сбежал больной коронавирусом афганец
В Игналине из помещений для изоляции в четверг сбежал больной коронавирусом гражданин Афганистана.
Об этом сообщило в фейсбуке самоуправление Игналинского района.
Как говорится в сообщении, афганец сбежал примерно в 15 час. Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы и полиции незамедлительно принялм меры к его поимке.
Население просят проявлять осторожность и сообщить в полицию, если будет замечен подозрительный человек.
За нарушение правил, связанных с эпидемиями или заразными заболеваниями, когда это вызывает опасность в плане заражения других людей опасной или особо опасной заразной болезнью, Уголовный кодекс предусматривает штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до одного года.
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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