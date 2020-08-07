В Игналине из помещений для изоляции сбежал больной коронавирусом афганец 🔊 Воспроизвести



В Игналине из помещений для изоляции в четверг сбежал больной коронавирусом гражданин Афганистана.



Об этом сообщило в фейсбуке самоуправление Игналинского района.



Как говорится в сообщении, афганец сбежал примерно в 15 час. Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы и полиции незамедлительно принялм меры к его поимке.



Население просят проявлять осторожность и сообщить в полицию, если будет замечен подозрительный человек.



За нарушение правил, связанных с эпидемиями или заразными заболеваниями, когда это вызывает опасность в плане заражения других людей опасной или особо опасной заразной болезнью, Уголовный кодекс предусматривает штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до одного года. В Игналине из помещений для изоляции в четверг сбежал больной коронавирусом гражданин Афганистана.Об этом сообщило в фейсбуке самоуправление Игналинского района.Как говорится в сообщении, афганец сбежал примерно в 15 час. Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы и полиции незамедлительно принялм меры к его поимке.Население просят проявлять осторожность и сообщить в полицию, если будет замечен подозрительный человек.За нарушение правил, связанных с эпидемиями или заразными заболеваниями, когда это вызывает опасность в плане заражения других людей опасной или особо опасной заразной болезнью, Уголовный кодекс предусматривает штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до одного года. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии