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В Игналине из помещений для изоляции сбежал больной коронавирусом афганец



В Игналине из помещений для изоляции в четверг сбежал больной коронавирусом гражданин Афганистана.

Об этом сообщило в фейсбуке самоуправление Игналинского района.

Как говорится в сообщении, афганец сбежал примерно в 15 час. Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы и полиции незамедлительно принялм меры к его поимке.

Население просят проявлять осторожность и сообщить в полицию, если будет замечен подозрительный человек.

За нарушение правил, связанных с эпидемиями или заразными заболеваниями, когда это вызывает опасность в плане заражения других людей опасной или особо опасной заразной болезнью, Уголовный кодекс предусматривает штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до одного года.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена вчера, 6 августа, 21:11

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