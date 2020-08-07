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Суд смягчил меру пресечения в отношении Палецкиса

© Photo : Facebook / Александр Дюков


Суд сократил период обязательного пребывания литовского политика по месту жительства, теперь он должен находиться дома с 21:00 до 6:00. Шяуляйский окружной суд смягчил меру пресечения в отношении оппозиционного литовского политика, экс-лидера "Социалистического народного фронта" Альгирдаса Палецкиса. Об этом сообщает Sputnik Литва и ТАСС со ссылкой на представителя в суде.

Ранее суд обязал Палецкиса находиться по месту жительства в Вильнюсе с 17:00 до 7:00, при этом он не должен был выезжать за пределы столицы. Он обратился в суд с просьбой продлить период нахождения вне дома, поскольку намеревался начать работать, а для этого необходимо дополнительное время на дорогу до работы и обратно.
Шяуляйский окружной суд удовлетворил эту просьбу и установил новый период обязательного пребывания по месту жительства с 21:00 до 6:00.

Дело Палецкиса

В начале марта Генпрокуратура Литвы завершила досудебное расследование по делу Палецкиса. Помимо оппозиционного политика по делу проходит и бизнесмен Деймантас Бертаускас. Историк Валерий Иванов является свидетелем.

Фигурантов дела обвиняют в том, что они "действовали в составе организованной группы вместе с сотрудником разведки РФ и другими гражданами России", а также занимались "шпионажем" для российской разведки.

Палецкис не раз заявлял о своей невиновности. Он называл причиной ареста то, что литовские власти мстят ему из-за его интереса к делу о событиях 13 января 1991 года возле Вильнюсской телебашни, а также за его общение с русскими.

Также он утверждает, что прокуратура делает все, чтобы избежать открытых слушаний по его делу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что Литва демонстрирует полный откат, а возможно, даже отказ от демократических ценностей, которые она восхваляла, вступая в Евросоюз и НАТО.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, арест, шпион, ПАЛЕЦКИС
География: Литва
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добавлена вчера, 6 августа, 21:07

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