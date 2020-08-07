В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США 🔊 Воспроизвести Pixabay



Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2», сообщает



«Нужно дать немедленный и прямой ответ. Эти инициаторы (письма. — RT) должны быть обложены санкциями, им должен быть запрещён въезд в ЕС и, в частности, в Германию. Европейские страны должны продемонстрировать единство. Это покажет, дееспособен ли ЕС. Такие вещи нельзя принимать», — сказал Котре РИА Новости.



По его словам, подобный шаг сената США является «прямым вмешательством в суверенные дела Германии».



«Это новый шаг США, своего рода экономическая война против суверенной энергетической политики, в частности, газовой политики Германии и Европы», — добавил депутат.



Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».







Письмо подписано сенаторами Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном. Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2», сообщает RT «Нужно дать немедленный и прямой ответ. Эти инициаторы (письма. — RT) должны быть обложены санкциями, им должен быть запрещён въезд в ЕС и, в частности, в Германию. Европейские страны должны продемонстрировать единство. Это покажет, дееспособен ли ЕС. Такие вещи нельзя принимать», — сказал Котре РИА Новости.По его словам, подобный шаг сената США является «прямым вмешательством в суверенные дела Германии».«Это новый шаг США, своего рода экономическая война против суверенной энергетической политики, в частности, газовой политики Германии и Европы», — добавил депутат.Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».Письмо подписано сенаторами Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, санкции, Еврокомиссия, маршрут, СП-2 — статья прочитана 175 раз Комментарии