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В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США
Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2», сообщает RT.
«Нужно дать немедленный и прямой ответ. Эти инициаторы (письма. — RT) должны быть обложены санкциями, им должен быть запрещён въезд в ЕС и, в частности, в Германию. Европейские страны должны продемонстрировать единство. Это покажет, дееспособен ли ЕС. Такие вещи нельзя принимать», — сказал Котре РИА Новости.
По его словам, подобный шаг сената США является «прямым вмешательством в суверенные дела Германии».
«Это новый шаг США, своего рода экономическая война против суверенной энергетической политики, в частности, газовой политики Германии и Европы», — добавил депутат.
Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».
Письмо подписано сенаторами Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном.
russian.rt.com
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