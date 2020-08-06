Линас Линкявичюс свидетельствует: Она приходила из-за визы, могу это подтвердить 🔊 Воспроизвести Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс



Задержанная в четверг возле посольства Литвы в Минске доверенная кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Мороз освобождена из-под стражи.



"У меня есть информация о том, что ее задержали ненадолго и отпустили, а другие детали я привести не могу", - сказал BNS министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



По его словам, М. Мороз приходила в литовское посольство из-за визы.



"Что она приходила из-за визы, могу это подтвердить", - сказал министр.



Он добавил, что они с польским коллегой Яцеком Чапутовичем наблюдают за действиями в Беларуси и согласуют позиции.



По словам Л. Линкявичюса, пока намерений пересмотреть двусторонние отношения с Беларусью из-за действий против кандидатов от оппозиции и участников протеста нет. Задержанная в четверг возле посольства Литвы в Минске доверенная кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Мороз освобождена из-под стражи."У меня есть информация о том, что ее задержали ненадолго и отпустили, а другие детали я привести не могу", - сказал BNS министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.По его словам, М. Мороз приходила в литовское посольство из-за визы."Что она приходила из-за визы, могу это подтвердить", - сказал министр.Он добавил, что они с польским коллегой Яцеком Чапутовичем наблюдают за действиями в Беларуси и согласуют позиции.По словам Л. Линкявичюса, пока намерений пересмотреть двусторонние отношения с Беларусью из-за действий против кандидатов от оппозиции и участников протеста нет. "Нам не следует торопить события. Нужно посмотреть, как все будет складываться. Наши отношения всегда основывались на принципах прагматизма - мы не являемся соратниками, мы не являемся союзниками, но мы соседи", - сказал Л. Линкявичюс.



"Пересматривать (отношения - ред.) пока нет каких-то особых причин", - сказал глава литовской дипломатии.



Штаб С. Тихановской указал, что М. Мороз была задержана около 11 часов утра, а задержали ее люди, представившиеся сотрудниками МВД.



Представители штаба сообщили, что работа штаба из-за этого не останавливалась.



Белорусский новостной портал tut.by тоже сообщил, что М. Мороз уже на свободе. Она сказала, что представители властей пригласили ее для "разъяснительной беседы".



По ее словам, она была предупреждена об ответственности за организацию "несанкционированных мероприятий".



Немного раньше сообщалось, что С. Тихановская планирует провести в одном из парков Минска предвыборный митинг.



Выборы президента Беларуси состоятся в воскресенье. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии