Про литовские сказки, предания, легенды 🔊 Воспроизвести







В небольшом литовском городке Кинтай Клайпедского уезда в музее Видунаса (Вильгельмас Стороста 1868-1953, литовский драматург, философ, деятель культуры) 3 августа открылась 18-я международная творческая лаборатория художников, работающих в технике эмали по металлу.



Лаборатория проходит при поддержке Министерства культуры Литвы, ежегодно в ней участвуют представители разных стран. В этом году к литовским коллегам присоединились мастера из Латвии, Эстонии, Украины и Голландии. Из-за пандемии не смогли приехать постоянные участники из Беларуси и России.



Две недели художники творят в красивом месте, недалеко от Куршского залива, и по итогу каждый дарит музею по одной своей работе. За время проведения пленэров в небольшом уютном музее собралась интересная коллекция работ художников разных стран. Лаборатория проходит при поддержке Министерства культуры Литвы, ежегодно в ней участвуют представители разных стран. В этом году к литовским коллегам присоединились мастера из Латвии, Эстонии, Украины и Голландии. Из-за пандемии не смогли приехать постоянные участники из Беларуси и России.Две недели художники творят в красивом месте, недалеко от Куршского залива, и по итогу каждый дарит музею по одной своей работе. За время проведения пленэров в небольшом уютном музее собралась интересная коллекция работ художников разных стран.



По приглашению директора музея Видунаса Риты Тарвидене открытие посетили художники Клайпеды и Вильнюса.



На открытии удивительно красиво прозвучали фортепианные вариации в дуэте с поющими тибетскими чашами. По словам клайпедчанки Оксаны Юозайтене, «это созвучие инструментов создали сказку, некую фантасмагорическую фантазию, весьма созвучную творческой теме пленэра».







Гости из Клайпеды и Вильнюса были в восторге, они открыли для себя много нового и интересного; потрясла параллель миров, когда из старинных традиций рождаются новые творческие направления.



После Кинтая гости посетили маяк мыса Вянте – один из семи литовских маяков. Он построен в 1863 году, сейчас у него только символическая функция. Это история…



На мысе Вянте расположена и орнитологическая станция. Бывает, что за день через неё пролетают около 300 тысяч птиц!



Такие вот потрясающие места есть в Литве и Проходят такие чудные мероприятия!



Посещайте!



Фото Оксаны Юозайтене







Тема пленэра этого года – Литовские сказки, предания, легенды.По приглашению директора музея Видунаса Риты Тарвидене открытие посетили художники Клайпеды и Вильнюса.На открытии удивительно красиво прозвучали фортепианные вариации в дуэте с поющими тибетскими чашами. По словам клайпедчанки Оксаны Юозайтене, «это созвучие инструментов создали сказку, некую фантасмагорическую фантазию, весьма созвучную творческой теме пленэра».Гостей познакомили с музеем, рассказали о выставке флюгеров (ветрунг по-местному): как у балтийских моряков возникли флюгеры, что они обозначали, их градация, как со временем менялся их смысл, кто создал эти отличительные местные знаки. Выставка, рассказывающая о ветрунгах, обширна, познавательна и сделана с любовью.Гости из Клайпеды и Вильнюса были в восторге, они открыли для себя много нового и интересного; потрясла параллель миров, когда из старинных традиций рождаются новые творческие направления.После Кинтая гости посетили маяк мыса Вянте – один из семи литовских маяков. Он построен в 1863 году, сейчас у него только символическая функция. Это история…На мысе Вянте расположена и орнитологическая станция. Бывает, что за день через неё пролетают около 300 тысяч птиц!Такие вот потрясающие места есть в Литве и Проходят такие чудные мероприятия!Посещайте! Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: флюгер, Кинтай, музей Видунаса, эмаль — статья прочитана 150 раз Комментарии