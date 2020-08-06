Про литовские сказки, предания, легенды

В небольшом литовском городке Кинтай Клайпедского уезда в музее Видунаса (Вильгельмас Стороста 1868-1953, литовский драматург, философ, деятель культуры) 3 августа открылась 18-я международная творческая лаборатория художников, работающих в технике эмали по металлу.
Лаборатория проходит при поддержке Министерства культуры Литвы, ежегодно в ней участвуют представители разных стран. В этом году к литовским коллегам присоединились мастера из Латвии, Эстонии, Украины и Голландии. Из-за пандемии не смогли приехать постоянные участники из Беларуси и России.
Две недели художники творят в красивом месте, недалеко от Куршского залива, и по итогу каждый дарит музею по одной своей работе. За время проведения пленэров в небольшом уютном музее собралась интересная коллекция работ художников разных стран.
Тема пленэра этого года – Литовские сказки, предания, легенды.
По приглашению директора музея Видунаса Риты Тарвидене открытие посетили художники Клайпеды и Вильнюса.
На открытии удивительно красиво прозвучали фортепианные вариации в дуэте с поющими тибетскими чашами. По словам клайпедчанки Оксаны Юозайтене, «это созвучие инструментов создали сказку, некую фантасмагорическую фантазию, весьма созвучную творческой теме пленэра».
Гости из Клайпеды и Вильнюса были в восторге, они открыли для себя много нового и интересного; потрясла параллель миров, когда из старинных традиций рождаются новые творческие направления.
После Кинтая гости посетили маяк мыса Вянте – один из семи литовских маяков. Он построен в 1863 году, сейчас у него только символическая функция. Это история…
На мысе Вянте расположена и орнитологическая станция. Бывает, что за день через неё пролетают около 300 тысяч птиц!
Такие вот потрясающие места есть в Литве и Проходят такие чудные мероприятия!
Посещайте!
Фото Оксаны Юозайтене
По приглашению директора музея Видунаса Риты Тарвидене открытие посетили художники Клайпеды и Вильнюса.
На открытии удивительно красиво прозвучали фортепианные вариации в дуэте с поющими тибетскими чашами. По словам клайпедчанки Оксаны Юозайтене, «это созвучие инструментов создали сказку, некую фантасмагорическую фантазию, весьма созвучную творческой теме пленэра».
Гости из Клайпеды и Вильнюса были в восторге, они открыли для себя много нового и интересного; потрясла параллель миров, когда из старинных традиций рождаются новые творческие направления.
После Кинтая гости посетили маяк мыса Вянте – один из семи литовских маяков. Он построен в 1863 году, сейчас у него только символическая функция. Это история…
На мысе Вянте расположена и орнитологическая станция. Бывает, что за день через неё пролетают около 300 тысяч птиц!
Такие вот потрясающие места есть в Литве и Проходят такие чудные мероприятия!
Посещайте!
Фото Оксаны Юозайтене
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: флюгер, Кинтай, музей Видунаса, эмаль