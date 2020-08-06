А. Палёнис: потолок для прямых выплат земледельцам – 100 тыс. евро 🔊 Воспроизвести



Потолок для прямых выплат от Евросоюза литовским земледельцам в 2021-2027 годах составит 100 тыс. евро, заявил министр сельского хозяйства. По словам Андрюса Палёниса, сумма будет ниже на 50 тыс., чем в настоящее время.



"Если в текущем финансовом периоде выплаты составляли 150 тыс. евро, то в новом финансовом периоде они составят 100 тыс. евро. Если мы захотим повысить эту сумму, нужно будет менять законы, страна может повышать потолок, сколько хочет", - заявил министр в четверг на заседании парламентской фракции консерваторов.



В заключении Совета глав стран ЕС указано, что крупным получателям выплаты будут ограничены до 100 тыс. евро, однако страна может принять другое решение.



После принятия бюджета ЕС в июле на 2021-2027 годы президент Литвы Гитанас Науседа предложил ввести потолок для этих выплат - 60 тыс. евро, по словам его советников.



По мнению президента, выплаты земледельцам должны быть социально-справедливыми, возможность их получения должна быть не только у крупных, но и у мелких и средних предприятий.



В утверженном Советом глав стран ЕС бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы предусмотрено, что прямые выплаты земледельцам Литвы повысятся с 177 евро за гектар до 200 евро в 2022 году, а в 2027 году размер минимальной выплаты достигнет 215 евро. Выплаты земледельцам стран Балтии были повышены на последнем этапе переговоров. Потолок для прямых выплат от Евросоюза литовским земледельцам в 2021-2027 годах составит 100 тыс. евро, заявил министр сельского хозяйства. По словам Андрюса Палёниса, сумма будет ниже на 50 тыс., чем в настоящее время."Если в текущем финансовом периоде выплаты составляли 150 тыс. евро, то в новом финансовом периоде они составят 100 тыс. евро. Если мы захотим повысить эту сумму, нужно будет менять законы, страна может повышать потолок, сколько хочет", - заявил министр в четверг на заседании парламентской фракции консерваторов.В заключении Совета глав стран ЕС указано, что крупным получателям выплаты будут ограничены до 100 тыс. евро, однако страна может принять другое решение.После принятия бюджета ЕС в июле на 2021-2027 годы президент Литвы Гитанас Науседа предложил ввести потолок для этих выплат - 60 тыс. евро, по словам его советников.По мнению президента, выплаты земледельцам должны быть социально-справедливыми, возможность их получения должна быть не только у крупных, но и у мелких и средних предприятий.В утверженном Советом глав стран ЕС бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы предусмотрено, что прямые выплаты земледельцам Литвы повысятся с 177 евро за гектар до 200 евро в 2022 году, а в 2027 году размер минимальной выплаты достигнет 215 евро. Выплаты земледельцам стран Балтии были повышены на последнем этапе переговоров. Категории: экономика, общество Ключевые слова: бюджет, помощь, компенсации, ЕС, дотации, фермеры География: Литва — статья прочитана 97 раз Комментарии