О коронавирусе в Литве сегодня, 6 августа 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2171, сообщили в четверг BNS в Минздраве.



Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2171, коронавирусом больны 421 человека, 1656 человек выздоровели.



От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 112 завозных случаев.



В самоизоляции сейчас находится 3191 человек, среди них - заболевшие, имевшие контакты с заболевшими и лица, прибывшие из пораженных коронавирусом стран.



За сутки проверено 4407 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 540 тыс. 784. За минувшие сутки в Литве подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2171, сообщили в четверг BNS в Минздраве.Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2171, коронавирусом больны 421 человека, 1656 человек выздоровели.От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 112 завозных случаев.В самоизоляции сейчас находится 3191 человек, среди них - заболевшие, имевшие контакты с заболевшими и лица, прибывшие из пораженных коронавирусом стран.За сутки проверено 4407 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 540 тыс. 784. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 78 раз Комментарии