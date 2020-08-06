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О коронавирусе в Литве сегодня, 6 августа
За минувшие сутки в Литве подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2171, сообщили в четверг BNS в Минздраве.
Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2171, коронавирусом больны 421 человека, 1656 человек выздоровели.
От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 112 завозных случаев.
В самоизоляции сейчас находится 3191 человек, среди них - заболевшие, имевшие контакты с заболевшими и лица, прибывшие из пораженных коронавирусом стран.
За сутки проверено 4407 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 540 тыс. 784.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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