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Учебный год в Литве начнется 1 сентября в школах - министр



Учебный год начнется 1 сентября в школах, сообщил в четверг министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

В школах возможно введение ношения масок, если количество заражений в данном самоуправлении достигнет 16 случаев на 100 тыс. жителей, а переход на дистанционное обучение возможен при 25 случаях на 100 тыс. жителей.

"Если возникают вопросы, покупать ли, гладить ли школьную форму, то ответ положительный – учебный год начнется как обычно в школах. Общеобразовательные и профессиональные школы – 1 сентября, как и вузы, кроме первокурсников", - сообщил во время пресс-конференции А. Монкявичюс.

Студенты первого курса начнут обучение 14 сентября, так как где-то к 10-му завершится прием в вузы.

"Мы предусмотрели два порога, в случае "а", если количество зараженных в данном самоуправлении достигнет 16 случаев на 100 тыс. жителей, и хотя бы 10 проц. из них будут связаны с локализованным очагами, будет обсуждаться вопрос об обязательном ношении масок", - добавил министр.
"Если в конкретном самоуправлении количество заражений достигнет 25 случаев на 100 тыс. жителей, и хотя бы 10 проц. новых случаев будут связаны с локализованным очагами, будет оцениваться возможность перехода на дистанционное обучение в данном самоуправлении, но не во всем самоуправлении, а локально", - сказал А. Монкявичюс.

Он также добавил, что "пока данным критериям не соответствует ни одно самоуправление, и нет оснований считать, что ситуация резко изменится".
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, здоровье, образование
Ключевые слова: школы, обучение, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 6 августа, 12:30

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