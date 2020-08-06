Учебный год в Литве начнется 1 сентября в школах - министр 🔊 Воспроизвести



Учебный год начнется 1 сентября в школах, сообщил в четверг министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.



В школах возможно введение ношения масок, если количество заражений в данном самоуправлении достигнет 16 случаев на 100 тыс. жителей, а переход на дистанционное обучение возможен при 25 случаях на 100 тыс. жителей.



"Если возникают вопросы, покупать ли, гладить ли школьную форму, то ответ положительный – учебный год начнется как обычно в школах. Общеобразовательные и профессиональные школы – 1 сентября, как и вузы, кроме первокурсников", - сообщил во время пресс-конференции А. Монкявичюс.



Студенты первого курса начнут обучение 14 сентября, так как где-то к 10-му завершится прием в вузы.



"Мы предусмотрели два порога, в случае "а", если количество зараженных в данном самоуправлении достигнет 16 случаев на 100 тыс. жителей, и хотя бы 10 проц. из них будут связаны с локализованным очагами, будет обсуждаться вопрос об обязательном ношении масок", - добавил министр. Учебный год начнется 1 сентября в школах, сообщил в четверг министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.В школах возможно введение ношения масок, если количество заражений в данном самоуправлении достигнет 16 случаев на 100 тыс. жителей, а переход на дистанционное обучение возможен при 25 случаях на 100 тыс. жителей."Если возникают вопросы, покупать ли, гладить ли школьную форму, то ответ положительный – учебный год начнется как обычно в школах. Общеобразовательные и профессиональные школы – 1 сентября, как и вузы, кроме первокурсников", - сообщил во время пресс-конференции А. Монкявичюс.Студенты первого курса начнут обучение 14 сентября, так как где-то к 10-му завершится прием в вузы."Мы предусмотрели два порога, в случае "а", если количество зараженных в данном самоуправлении достигнет 16 случаев на 100 тыс. жителей, и хотя бы 10 проц. из них будут связаны с локализованным очагами, будет обсуждаться вопрос об обязательном ношении масок", - добавил министр. "Если в конкретном самоуправлении количество заражений достигнет 25 случаев на 100 тыс. жителей, и хотя бы 10 проц. новых случаев будут связаны с локализованным очагами, будет оцениваться возможность перехода на дистанционное обучение в данном самоуправлении, но не во всем самоуправлении, а локально", - сказал А. Монкявичюс.



Он также добавил, что "пока данным критериям не соответствует ни одно самоуправление, и нет оснований считать, что ситуация резко изменится". инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье, образование Ключевые слова: школы, обучение, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии