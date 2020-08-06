Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В четверг на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз с газом российской компании "Новатэк" - это 43-ий такой груз в этом году.



По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Coral Favia пришло из Высоцка, где расположен завод СПГ компании "Новатэк". В четверг судно пришвартовалось к плавучему хранилищу СПГ Independence.



Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз доставил 10 тыс. кубометров СПГ.



В субботу должен прийти еще один небольшой газовоз Coral Fungia. График показывает, что это будет уже 40-й такой газовоз на терминале в этом газовом году.



За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также приняты 16 крупных газовозов из Норвегии, четыре крупных газовых груза из США. В четверг на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз с газом российской компании "Новатэк" - это 43-ий такой груз в этом году.По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Coral Favia пришло из Высоцка, где расположен завод СПГ компании "Новатэк". В четверг судно пришвартовалось к плавучему хранилищу СПГ Independence.Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз доставил 10 тыс. кубометров СПГ.В субботу должен прийти еще один небольшой газовоз Coral Fungia. График показывает, что это будет уже 40-й такой газовоз на терминале в этом газовом году.За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также приняты 16 крупных газовозов из Норвегии, четыре крупных газовых груза из США. * * *



Эстонская группа предприятий финансовых технологий Creditstar Group учредило компанию в Литве.



По данным Центра реестров, компания Monefit была зарегистрирована 29 июля 2020 года, единственный акционер - эстонское предприятие финансовых технологий Creditstar Group. Руководит компанией Ааро Сосаар.



Главный офис Creditstar Group расположен в Таллине. Компания работает во многих европейских странах в секторе интернет-кредитов и цифрового банкинга.



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Доходы литовского оператора сети электропередач Litgrid за первое полугодие текущего года выросли почти на 10 проц. до 102 млн евро, а чистая прибыль выросла в 4,6 раза до 13,6 млн евро.



Прибыль группы до уплаты процентов, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в первом полугодии этого года составила 26,2 млн евро - на 97% больше, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



По словам руководителя Litgrid Дайвиса Вирбицкиса, изменившиеся во время карантина условия труда не помешали деятельности предприятия, однако зарубежные партнеры столкнулись с вызовами - заводы, производящие необходимое для проектов оборудование, были остановлены или была ограничена их работа.



"Сейчас для нас является вызовом сохранение запланированного темпа реализации проектов синхронизации и выполнение всех работ с минимальными изменениями в плане проекта. Некоторые работы будут выпонены с опережением плана", - отметил в своем пресс-релизе Д. Вирбицкас.



Объем инвестиций компании Litgrid в этом году составил 17,5 млн евро, из них 53 проц. направлено на реализацию стратегических и важных для государства проектов, 47 проц. - на реконструкцию и расширение сети электропередач.



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Действующее в Паневежисе предприятие Cargobull Baltic по изготовлению изотермических кузовов, прицепов и полуприцепов для грузовых автомобилей, которое является дочерним предприятием немецкого концерна Schmitz Cargobull Schmitz, в прошлом финансовом году заработало 2,1 млн евро чистой прибыли - в два раза меньше, чем в 2018 году (4,1 млн евро).



В конце марта у компании было 43,35 млн нераспределенной прибыли. Доходы предприятия за финансовый год, который начинается в апреле и заканчивается в марте следующего года, росли на 17,3 проц. до 114,6 млн. евро (97,7 млн евро), указывает в отчет предприятия для Центра реестров.



Компания в год экспортировала 87 проц. своей продукции (годом раньше - 72 проц.).



В компании Schmitz Cargobull Baltic на начало апреля было 599 работников (в прошлом году – 551).



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Больше всего налогов в бюджет Литвы, без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов, в первом полугодии уплатило биотехнологическое предприятие Thermo Fisher Scientific Baltics, опередив Дирекцию клайпедского морского порта и государственную энергетическую компанию Ignitis grupе.



Компания Thermo Fisher Scientific Baltics за полгода уплатила в бюджет 35,377 млн евро налогов (без НДС и акцизов), Дирекция клайпедского морского порта – 28,664 млн евро, а госкомпания Ignitis grupе – 28,562 млн евро, по данным Государственной налоговой инспекции.



Далее следуют банк SEB bankas - 28,297 млн евро, на пятом месте - Государственное лесничество – 21,127 млн евро.



Далее выстраиваются банк Swedbank (18,954 млн евро), компания розничной торговли Maxima LT (13,85 млн евро), литовский филиал датского банка Danske Bank (12,483 млн евро), телекоммуникационные компании Telia Lietuva (9,755 млн евро) и Bite Lietuva (9,365 млн евро).



100 крупнейших налогоплательщиков в первом полугодии пополнили бюджет на 504,173 млн евро. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 54 раза Комментарии