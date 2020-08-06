Загрузка... Итальянская Лига, армия против ковида, Samsung возвращается. Новости от FITZROY на 6 августа 🔊 Воспроизвести Daniele Mascolo | Reuters



В Японии сегодня начинаются дни памяти жертв ядерной бомбардировки



Израиль будет бороться против пандемии по-военному



Компьютерная мышь осиротела



Трамп: “Взрыв — это нападение”



Сальвини создал новую “Лигу”



Samsung поборется за доминирование на рынке с помощью Note



Подробнее здесь на FITZROY Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 101 раз Комментарии