Экспорт российской сельхозтехники в Литву вырос на 1, 2% 🔊 Воспроизвести







Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, производители сельхозтехники из России в текущем году не снизили объемы экспорта своей продукции. Российские заводы сельхозмашиностроения за 6 месяцев 2020 года поставили в Литву техники и оборудования на общую сумму 133 млн российских рублей, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



За рассматриваемый период Россия экспортировала в Литву в основном зерноуборочные комбайны, адаптеры для уборочной техники и другую технику. В объеме поставляемых аграриям этой страны новых зерноуборочных машин доля российской техники составляет 21%, говорится в сообщении PR-службы Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциации «Росспецмаш»).



Экспорт продукции российских заводов сельхозмашиностроения по всем направлениям за 6 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 13% до 7 млрд рублей.



Ежегодный рост экспорта российской сельхозтехники с 2013 года обусловлен высокой конкурентоспособностью и большей экономической эффективностью машин из России, выводом на рынок новой инновационной продукции, с её адаптацией к работе в различных условиях и на сложных агрофонах. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, производители сельхозтехники из России в текущем году не снизили объемы экспорта своей продукции. Российские заводы сельхозмашиностроения за 6 месяцев 2020 года поставили в Литву техники и оборудования на общую сумму 133 млн российских рублей, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.За рассматриваемый период Россия экспортировала в Литву в основном зерноуборочные комбайны, адаптеры для уборочной техники и другую технику. В объеме поставляемых аграриям этой страны новых зерноуборочных машин доля российской техники составляет 21%, говорится в сообщении PR-службы Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциации «Росспецмаш»).Экспорт продукции российских заводов сельхозмашиностроения по всем направлениям за 6 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 13% до 7 млрд рублей.Ежегодный рост экспорта российской сельхозтехники с 2013 года обусловлен высокой конкурентоспособностью и большей экономической эффективностью машин из России, выводом на рынок новой инновационной продукции, с её адаптацией к работе в различных условиях и на сложных агрофонах. Инф. «Обзора» Категории: экономика Ключевые слова: Литва, экспорт, российская, сельхозтехника, «Росспецмаш» — статья прочитана 118 раз Комментарии