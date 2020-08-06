Неважно, летние или зимние. На Украине предложили начинать уроки в школах со сжигания шин 🔊 Воспроизвести



Для того чтобы инициатива была рассмотрена на официальном уровне, петиция с предложением должна набрать 25 тысяч голосов, сообщает



Президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию с предложением начинать уроки в школах и детских садах со сжигания шин. С такой инициативой выступил некий Виталий Бураков, документ был размещён на сайте Офиса Президента.



По мнению автора предложения, этот ритуал должен послужить патриотическому воспитанию и стать символом борьбы за европейские ценности. Бураков, вероятно, намекал на события Евромайдана в 2014 году, когда во время протестных акций украинцы массово жгли автомобильные покрышки в центре Киева.



— Необходимо на законодательном уровне утвердить, что каждый учебный день должен начинаться со сжигания автомобильной шины (зимние или летние, неважно) как символа борьбы за европейские ценности, — сказано в тексте петиции.



Также указывается, что в обратном случае Украина рискует воспитать поколение, для которого кастрюля — только кухонная посуда, "а не шлем гордого украинского патриота".



Для того чтобы документ рассмотрел президент, он должен собрать 25 тысяч подписей. На сегодняшний день под ним подписалось 126 человек. Для того чтобы инициатива была рассмотрена на официальном уровне, петиция с предложением должна набрать 25 тысяч голосов, сообщает ЛАЙФ Президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию с предложением начинать уроки в школах и детских садах со сжигания шин. С такой инициативой выступил некий Виталий Бураков, документ был размещён на сайте Офиса Президента.По мнению автора предложения, этот ритуал должен послужить патриотическому воспитанию и стать символом борьбы за европейские ценности. Бураков, вероятно, намекал на события Евромайдана в 2014 году, когда во время протестных акций украинцы массово жгли автомобильные покрышки в центре Киева.— Необходимо на законодательном уровне утвердить, что каждый учебный день должен начинаться со сжигания автомобильной шины (зимние или летние, неважно) как символа борьбы за европейские ценности, — сказано в тексте петиции.Также указывается, что в обратном случае Украина рискует воспитать поколение, для которого кастрюля — только кухонная посуда, "а не шлем гордого украинского патриота".Для того чтобы документ рассмотрел президент, он должен собрать 25 тысяч подписей. На сегодняшний день под ним подписалось 126 человек. life.ru Категории: общество, образование Ключевые слова: школа, символика, петиция, шины География: Украина — статья прочитана 96 раз Комментарии