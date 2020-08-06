В ЕК ответили на слова президента Литвы о возможном закрытии границ ЕС 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / zurijeta



Ранее литовский лидер заявил, что на фоне ухудшения ситуации с пандемией следующим шагом может стать возобновление пограничного контроля, сообщает



Ранее литовский лидер отметил, что ситуация с пандемией начинает ухудшаться. По его словам, на уровне ЕС необходимо согласовать механизм использования такой меры, которая единообразно применялась бы как карантинный инструмент. При этом Науседа подчеркивал, что возвращение к пограничному контролю следует обсуждать на уровне всех стран – участниц Евросоюза. Ранее литовский лидер заявил, что на фоне ухудшения ситуации с пандемией следующим шагом может стать возобновление пограничного контроля, сообщает Sputnik Литва . В Еврокомиссии оценили слова президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что страны ЕС могут вернуться к вопросу о повторном закрытии границ.Ранее литовский лидер отметил, что ситуация с пандемией начинает ухудшаться. По его словам, на уровне ЕС необходимо согласовать механизм использования такой меры, которая единообразно применялась бы как карантинный инструмент. При этом Науседа подчеркивал, что возвращение к пограничному контролю следует обсуждать на уровне всех стран – участниц Евросоюза. "Мнение Еврокомиссии по этому вопросу не изменилось. Необходимо избегать возобновления неэффективных ограничений и внутреннего пограничного контроля ЕС, продвигаясь вперед", – цитирует ТАСС представителя ЕК.



По словам собеседника агентства, любые ограничения на свободное передвижение внутри Евросоюза должны применяться только в случаях острой необходимости.



"И они должны быть скоординированными, пропорциональными и недискриминационными для устранения рисков для здоровья населения", – добавил он.



Внутренние границы ЕС были открыты 15 июня.



В Литве зафиксировано почти 2150 случаев COVID-19, скончались от инфекции более 80 человек. Власти начиная с августа решили вернуть режим обязательного ношения масок. Ограничения распространяются на общественный транспорт, закрытые места торговли и массовые мероприятия.



При этом те, кто возвращается в Литву из стран, в которых в течение последних 14 дней фиксируется более 16 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей, должны соблюдать обязательную изоляцию. Если показатель заболеваемости выше 25 случаев на 100 тысяч жителей, то въезд иностранцев из этих стран запрещен.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18,1 миллиона случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 165 раз Комментарии