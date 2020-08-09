Загрузка... Как выбрать арбуз 🔊 Воспроизвести © Сергей Петров/ТАСС



Роскачество составило рекомендации по выбору арбуза и советует покупать цельный, чистый плод с матовой коркой. Об этом говорится в сообщении организации, передает



"Качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и матовым блеском корки", - отмечается в сообщении.



Как утверждают эксперты, если корка "глянцевая", то арбуз недозрел. Они также советуют постучать по арбузу. При этом звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними - гулким, напоминающим вибрацию. "Глухой звук - арбуз перезрел, если слишком звонкий - недозрел", - сообщили в Роскачестве. Роскачество составило рекомендации по выбору арбуза и советует покупать цельный, чистый плод с матовой коркой. Об этом говорится в сообщении организации, передает ТАСС "Качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и матовым блеском корки", - отмечается в сообщении.Как утверждают эксперты, если корка "глянцевая", то арбуз недозрел. Они также советуют постучать по арбузу. При этом звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними - гулким, напоминающим вибрацию. "Глухой звук - арбуз перезрел, если слишком звонкий - недозрел", - сообщили в Роскачестве. Рекомендуется проверять арбуз на трещины и повреждения. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов, например, побитостей, рубцов и трещин. Побитости и трещины - результат хранения и транспортировки ягоды. Не стоит искать на поверхности следы от уколов или думать, что трещины - результат того, что в мякоть арбуза закачивали нитраты, советуют в Роскачестве.



Эксперты напоминают, что белая часть корки арбуза может содержать следы удобрений, поэтому рекомендуется употреблять в пищу только красную мякоть. По мнению Роскачества, мыть арбуз стоит качественно, лучше с моющим средством. "Как отмечают врачи, отравления, которые возможны после употребления арбуза, вызваны чаще всего не нитратами, а плохой гигиеной", - отмечают эксперты.



Использование нитратомера при выборе практически бесполезно, поскольку, как сообщили в Роскачестве, для того, чтобы такой прибор давал точный результат, он должен находиться в стерильной среде, которую обычный потребитель обеспечить не в силах. Эксперты утверждают: высохший арбузный хвостик - не 100% признак вкусного арбуза. Вполне возможно, что он мог высохнуть во время транспортировки.



Другие советы



При выборе арбуза эксперты Роскачества советуют найти земляное пятно - это место, на котором арбуз лежал на земле. Туда не поступает солнечный свет, а значит, не вырабатывается хлорофилл (пигмент, окрашивающий растения в зеленый цвет). Пятно должно быть ярко-желтого цвета - чем ярче, тем лучше, что означает, что арбуз был собран вовремя. При этом земляное пятно должно быть только одно.



Роскачество не советует сжимать арбуз для того, чтобы определить, насколько он спелый. "Арбуз хрустит при надавливании всего один раз. И, вероятнее всего, он уже хрустнул при транспортировке. Повторное надавливание ни к чему не приведет", - говорится в сообщении.



Агрономы советуют покупать арбузы возле арбузных полей: ягоды там полностью дозревшие. Как поясняет Роскачество, это связано с тем, что они не транспортировались, зачастую были собраны прямо в этот день. Второе место агрономы отдают рынкам и развалам, поэтому при выборе нужно учитывать фактор транспортировки. Чем больше времени требуется на доставку плодов с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым.



По возможности стоит обращать внимание на сорт арбуза. Как пояснили в Роскачестве, арбузы ранних сортов быстрее созревают, но получают меньше солнечного света. За счет этого они менее крупные (7-10 кг) и менее сладкие. Хранятся такие арбузы недолго: от одной до двух недель.



Однако, чтобы увеличить срок хранения и не "убить" их транспортировкой, чаще всего ранние арбузы собирают недозревшими. "Выбрав сочный и сладкий арбуз, не забывайте, что диетологи не рекомендуют употреблять больше полутора килограммов арбуза в день, иначе мочегонные свойства пойдут во вред: из клеток начнут вымываться полезные вещества", - заключили в Роскачестве. Загрузка... ТАСС Категории: общество, здоровье, дом и быт Ключевые слова: продукты, качество, рекомендация, арбузы — статья прочитана 194 раза Комментарии