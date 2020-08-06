Шерин объяснил, какой «августовский сюрприз» Путин может приготовить Западу 🔊 Воспроизвести Российский политик Александр Шерин



Российский политик Александр Шерин пояснил, какой «августовский сюрприз» может преподнести Западу президент России Владимир Путин, сообщает Российский политик Александр Шерин пояснил, какой «августовский сюрприз» может преподнести Западу президент России Владимир Путин, сообщает РИА ФАН . Ранее о «сюрпризе», который может готовить российское руководство в августе 2020 года, в провокационной манере сообщает телеканал CNBC. Обозреватели канала утверждают, что Москва может пойти на неожиданные шаги, чтобы укрепить позиции Кремля на международной арене. В качестве предыдущих «сюрпризов» издание назвало «принуждение к миру» Грузии в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, воссоединение Крыма с РФ в 2014-м, а также помощь Москвы властям Сирии в 2015-м. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, настоящий «сюрприз», которым Россия может удивить в нынешнем августе, относится к экономической сфере.



«Я бы хотел, чтобы Владимир Владимирович Путин внес на рассмотрение правительства Российской Федерации очень важную инициативу, и чтобы она уже в сентябре поступила на рассмотрение в Госдуму, — рассказал парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Инициатива следующая: чтобы иностранные граждане и лица с двойным гражданством не имели права владеть акциями российских корпораций, в которых доля государства более 50%».



Шерин уверен, что это будет весьма неприятный «сюрприз» для Запада, который лишится важного механизма запугивания России санкциями.



«Это был бы самый лучший подарок, которого я жду от президента нашей страны, — говорит депутат ГД. — Это была бы крутая штуковина. У нас, к сожалению, август связан с представлениями, что в это время происходят всякие трагические события, не буду перечислять. Мы действительно ждем от августа каких-то потрясений, и Запад этим пользуется».



Поэтому западные СМИ планируют различные антироссийские вбросы именно на август, говорит политик.



«Все эти пугалки Запад забрасывает намеренно, чтобы усилить в мире антироссийские настроения, но ничего общего с реальностью все эти вбросы не имеют. А вот если бы в августе было предложено выгнать всех иностранцев из наших государствообразующих компаний, это было бы прекрасно. От такого сюрприза они там на Западе все просто в осадок выпадут!» — резюмировал Александр Шерин.



О необходимости национализировать государствообразующие предприятия, такие как «Газпром», Александр Шерин заявлял ранее в связи с проблемами, возникающими в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Из опасения попасть под американские санкции некоторые российские корпорации, имеющие среди акционеров иностранцев, вынуждены изменять форму собственности своих активов. Это, по мнению парламентария, не только унизительно, но и ставит Россию в уязвимое положение. Шерин уверен, что исключение иностранцев из важнейших отраслей российской экономики сделает нашу страну гораздо менее чувствительной к западным экономическим санкциям. riafan.ru Категории: экономика, политика, общество, в России Ключевые слова: Путин, олигархи, офшоры География: Россия — статья прочитана 199 раз Комментарии